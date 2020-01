Caterina Balivo: “Barbara Alberti sta regalando perle”/ “Mi è venuto da ridere pensando a dove sta”

Barbara Alberti è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2020. La scrittrice non sta deludendo Alfonso Signorini che l’ha voluta a tutti i costi nel suo reality. All’interno della casa di Cinecittà, Barbara alberti alterna momenti di riflessione ad altri di pettegolezzo intrattenendosi con gli altri inquilini della casa. Negli scorsi giorni, Barbara Alberti si è anche lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Pasquale Laricchia che hanno scatenato la reazione del popolo del web. Durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento permettendo alla Alberti di spiegare il senso delle sue parole. All’interno della casa, dunque, la Alberti sta tirando fuori la sua saggezza, ma anche la sua schiettezza dicendo sempre tutto ciò che le passa per la testa. La cosa non è passata inosservata neanche a Caterina Balivo che, durante la puntata di Vieni da e del 23 gennaio, in diretta, si è lasciata andare ad un commento sulla scrittrice.

CATERINA BALIVO A VIENI DA ME: “BARBARA ALBERTI STA REGALANDO PERLE”

Barbara Alberti è stata la protagonista indiretta della puntata odierna di Vieni da me. Tutto è accaduto durante il gioco telefonico. Caterina Balivo, dopo aver mostrato le imminagi della casa del vip, ha chiesto alla spettatrice in collegamente telefonico, di pronunciare il nome del proprietario di quella casa. La signora, così, ha fatto il nome di Barbara Alberti scatenando le risate di Caterina Balivo che ha poi spiegato il motivo della sua reazione. “Mi è venuto da ridere pensando a dove sta”, ha detto la Balivo facendo riferimento alla casa del Grande Fratello Vip 2020. Poi, abbassando un po’ il tono della voce, ha aggiunto: “sta regalando perle”.

