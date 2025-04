Caterina Balivo sarà una delle ospiti della trasmissione Obbligo o Verità, in onda lunedi 14 Aprile 2025. Dalla conduttrice Alessia Marcuzzi la Balivo parteciperà a questo gioco e racconterà alcune vicissitudini relative sia alla sua vita privata che alla sua carriera, e andiamo a vedere nello specifico chi è davvero Caterina Balivo.

Caterina Balivo nasce ad Aversa, in Campania, il 21 Febbraio 1980. Ha studi letterali molto ambiti e a 19 anni si fa conoscere partecipando a Miss Italia dove ottiene un buon terzo posto. Da Miss Italia Caterina pian piano debutta nel mondo della tv e partecipa come valletta – insieme a Fabrizio Frizzi – nella trasmissione Scommettiamo che…?, e poi a I Raccomandati.

Oltre a questo Caterina Balivo partecipa come attrice, sebbene non protagonista, in alcuni film relativi al mondo del cinema e solo dopo inizia a lavorare come conduttrice Rai. Debutta su Casa Rai Uno insieme a Massimo Giletti e poi conduce dal 2005 Line Verde, poi pian piano partecipa e conduce varie trasmissioni all’interno della Rai.

Caterina Balivo divisa tra lavoro e vita privata: l’amore per Guido

Negli anni Caterina Balivo lavora a vari programmi, la vediamo come conduttrice prima a Pomeriggio Rai 2 e poi – post maternità – a programmi come Detto Fatto. Dedica quasi tutta la sua carriera alla Rai eccetto un biennio partito nel 2022 dove lavora tra La7 e invece Tv8. Diversa la sua vita privata con Caterina che ha una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex Ministro.

I due poi si separano e Caterina conosce Guido Maria Brera, quello che diventerà l’uomo della sua vita. I due hanno due figli, Guido Alberto e Cora, quest’ultima nata nel 2017. In una splendida cornice a Capri i due si sposano il 13 Agosto 2014. Negli anni la donna ha spesso rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere nel mondo della tv.

“Nella conduzione scherzo, ballo e rido ma non c’è niente di leggero. Magari c’entrano i miei genitori che erano insegnanti”, poi la donna ha raccontato di come la tv sia molto rigida e capita di fare le stesse cose per 20 anni, lo fa lei ma Caterina ricorda: “Guardo alla tv che è stantia, la Clerici fa lo stesso programma da 20 anni e la stessa Maria De Filippi è in tv al pomeriggio da 25 anni”, chiude la donna.