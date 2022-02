Caterina Balivo/ Chi è il marito Guido Maria Brera e chi sono i figli

Guido Maria Brera e Caterina Balivo, la loro storia d’amore

Caterina Balivo è ospite a “Da noi… a ruota libera”, confermando di essere ancora tra i volti televisivi più apprezzati degli ultimi anni. La conduttrice, che al momento è impegnata nel ruolo di giudice a “Il cantante mascherato”, oltre a vantare una carriera stellare, ha anche un’appagante vita privata. È infatti sposata dal 2014 con Guido Maria Brera, da cui ha avuto due figli. Il marito di Caterina non è un volto dello spettacolo, ma un dirigente d’azienda. Originario di Roma, è cresciuto nel quartiere San Saba. Dopo aver brillantemente conseguito la laura presso l’Università degli di Studi di Roma “La Sapienza”, si è trasferito a Milano nel 1994, per poi volare a Londra successivamente.

Ha incominciato il suo percorso professionale all’interno del Gruppo Fineco, ricoprendo il ruolo di gestore di fondo Cisalpino Bilanciato e del fondo Cisalpino Indice, che nel 1996 vantava il primo posto tra i fondi azionari. Successivamente ha lavorato in veste di responsabile nel proprietary trading di Giulbergia Warburg. Nel 1999 è divenuto anche il co-fondatore e amministratore del Grruppo Kairos, che opera nel settore del private banking e dell’asset managamenent. Oltre all’attività finanziaria, Guido Maria Brera si dedica anche all’attività letteraria: nel 2014 è uscito “I Diavoli”, il suo primo romanzo dal quale è stata successivamente tratta la serie tv con Alessandro Borghi.

Caterina Balivo, da Guido Maria Brera, ha avuto due figli. Il primogenito è Guido Alberto, nato nel 2012, mentre la seconda figlia porta il nome di Cora, ed è nata nel 2017. La conduttrice partenopea ha confessato in passato che il primo figlio dato alla luce soffre di tosse cronica da inquinamento. Caterina ha dovuto affrontare questa sofferenza fin da quanto Guido Alberto era molto piccolo: la causa della malattia è da riscontrarsi nello smog ed è probabilmente per questo motivo che la conduttrice trascorre molto tempo in montagna, con la sua famiglia.

La malattia del figlio non è però l’unica ombra nella vita privata della conduttrice: nel 2020 aveva infatti confessato che il marito, per motivi lavorativi, l’aveva lasciata sola con i figli per non rischiare di contagiarsi di Covid. Un periodo duro, per Caterina, che l’ha messa a dura prova. Ha però affermato a CasertaLive che Guido Maria Brera non è affatto maschilista, ma che ci sono alcune faccende domestiche (come i colloqui scolastici dei figli) di cui non si occupa.



