Caterina Balivo, chi è il marito Guido Maria Brera e i figli Guido e Cora/ “Crisi superata”

Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora sono il marito e i figli di Caterina Balivo che torna nella giuria de “Il cantante mascherato”, il talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Un ritorno molto atteso per i fan del programma, ma anche della conduttrice napoletana assente da mesi sul piccolo schermo. Lavoro a parte, la Balivo ha vissuto un momento complicato dal punto di vista sentimentale. Una brutta crisi con il marito Guido Maria Brera di cui ha parlato per la prima volta nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. ”

Caterina Balivo/ Dal rapporto con Guido Maria Brera alle critiche: "Io cattiva? No…"

“Non esiste la famiglia perfetta, questo servizio è bellissimo ma c’è stato un errore: avete detto una famiglia perfetta, ma non ce ne sono, nemmeno la mia che è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme, ma ci sono giorni in cui dico: ‘Preferisco stare sola” ha detto a sorpresa la conduttrice legata dal 30 agosto 2014 al manager finanziario Guido Maria Brera. Dal loro amore sono nati due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nel 2017.

Caterina Balivo "Via dalla tv? Scelta d'amore"/ "La crisi con Guido Maria Brera..."

Caterina Balivo e la crisi con il marito Guido Maria Brera: “Il Covid ci ha divisi”

La confessione inaspettata di Caterina Balivo a Verissimo sulla crisi coniugale col marito Guido Maria Brera è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La conduttrice ha rivelato: “noi conduttrici, attrici e donne abbiamo un compito fondamentale oggi: dobbiamo parlarne, raccontarlo perché è inutile che metto la foto perfetta e in quel momento invece sto vivendo una crisi di coppia. Secondo me è un errore che fai a te stessa e alle persone che ti seguono. O scegli di non raccontare o dici la verità”. La pandemia da Covid-19, le restrizioni e una vita stravolta hanno sicuramente influito su un momento molto difficile vissuto dalla coppia. “Io avevo voglia di vivere, viaggiare, comunicare, stare in mezzo alla gente. Lui no, è più orso, riflessivo, voleva stare tranquillo a leggere, mentre io volevo tornare alla vita di prima” – ha detto la Balivo.

Guido Maria Brera, Guido Alberto, Cora: marito e figli Balivo/ In crisi per il Covid?

Per fortuna la coppia ha superato questo momento no grazie al dialogo: “anche se ci sono dei giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, bisogna aspettare a farlo…. Non sono arrivata a questo, ma certi giorni ho detto: ‘Basta’. Erano momenti in cui tu fai fatica a raccontarti come noi, ma ti racconti come tu. Con le parole sono un disastro. Io tiro fuori tutto, colpisco. Non si deve fare, ma lo faccio. Bisogna essere bravi a parlarsi. Le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA