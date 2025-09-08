Caterina Balivo, chi è la conduttrice de La Volta Buona: carriera e vita privata
Caterina Balivo torna ufficialmente in tv con “La Volta Buona”. Ma, chi è esattamente la conduttrice di Rai 1? Caterina è nata a Napoli nel 1980 e ha 45 anni. La sua carriera inizia con la partecipazione a Miss Italia nel 1999, dove si classificò terza, per poi iniziare a lavorare in Rai, prima come valletta e poi come conduttrice. Tra i programmi che l’hanno resa popolare ci sono Uno Mattina, Scommettiamo che…? e soprattutto Detto Fatto, che per anni è stato un grande successo di Rai 2. Dopo una pausa, è tornata a condurre nel daytime di Rai 1 con La Volta Buona, che torna in onda proprio oggi, 8 settembre 2025.
Lo scorso anno il talk show della Balivo non ha brillato negli ascolti, fermandosi spesso su dati di share ben inferiori rispetto al suo diretto concorrente, Uomini e Donne. Non sono mancati nemmeno momenti di tensione e piccole polemiche, con la conduttrice finita al centro di situazioni imbarazzanti insieme ad alcuni ospiti e opinionisti. Nonostante ciò, la Rai ha scelto di rinnovare la sua fiducia al programma, confermandolo anche per questa stagione televisiva.
Caterina Balivo, chi è: la vita privata della conduttrice
Per quanto riguarda la vita privata, Caterina Balivo è legata da tempo a Guido Maria Brera, manager finanziario e scrittore, che ha sposato nel 2012 con una cerimonia civile a Capri. Dal matrimonio sono nati due figli: Guido Alberto, nel 2012, e Cora, nel 2017. La famiglia vive a Roma, in un attico spesso mostrato negli scatti pubblicati sui social. Inoltre, Caterina ha due sorelle: Sarah, architetto e interior designer, e Francesca, pediatra. In passato è stata iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti, ma si è poi cancellata dopo alcune sanzioni legate alla sua partecipazione a campagne pubblicitarie.