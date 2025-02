Oggi 21 febbraio Caterina Balivo compie 45 anni, e come sempre splende a meraviglia. Il suo compleanno lo passerà in diretta a La volta buona insieme al suo adorato pubblico. Infatti, ogni giorno a partire dalle 14 la conduttrice tiene compagnia ai fan su Rai1 raccontando di beauty, gossip e tanto altro. Ma chi è Caterina Balivo? Oggi proviamo a conoscere meglio l’amatissima showgirl, focalizzandoci sulla sua splendida carriera e sulla vita privata.

Tutto parte dal lontano 1999, quando Caterina Balivo si classifica come Miss Amarea Moda Mare Campania nel concorso Miss Italia arrivando terza in finale. Data la sua bellezza e incredibile bravura arriva poi a diventare valletta a “Scommettiamo che…?” a fianco di Fabrizio Frizzi. Il pubblico nota il suo modo di fare spigliato e sicuro e inizia ad apprezzarla in tutte le sfaccettature. Da quel momento la carriera decolla tanto che la conduttrice ha oggi alle spalle ben 25 anni di televisione. Nata a Napoli nel 1980, Caterina Balivo cresce con due genitori che la sostengono moltissimo e la incoraggiano a perseguire la via del mondo dello spettacolo.

Dopo il diploma al Liceo Linguistico, Caterina Balivo arriva ad affermarsi come modella viste le sue misure perfette, e il suo portamento la porterà a diventare una delle conduttrici più amate del Bel Paese. Per quanto riguarda la vita privata, la showgirl ha sempre voluto mantenere altissima la sua privacy ma si sa che è sposata con l’imprenditore Guido Maria Brera, anche lui famoso ma nel mondo delle banche. Dalla loro relazione nascono due figli, Cora e Francesco, ai quali chiaramente è molto legata. Infatti, non ha mai perso occasione per parlare della famiglia mostrandosi sempre attenta a tenere vicini gli affetti più cari.

In tutti questi anni molti si chiedono se Caterina Balivo si è rifatta il viso, data la sua incredibile bellezza che si conserva nel tempo. Nonostante oggi compia 45 anni, la conduttrice ne dimostra ben dieci in meno: il viso è levigato e il suo fisico ha ancora le misure da modella. Lei però ha smorzato qualsiasi pettegolezzo sul suo conto negando di aver mai fatto ricorso alla chirurgia anche se Striscia la Notizia nella rubrica di “Fatti e Rifatti” ha spesso fatto notare il cambiamento del naso, del viso e del seno della donna. Sarà davvero tutto naturale?