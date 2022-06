Caterina Balivo, Chi vuole sposare mia mamma?/ “Così chiudo un cerchio e poi…”

Caterina Balivo conduce ‘Chi vuole sposare mia mamma?’

Caterina Balivo si riprende il piccolo schermo con entusiasmo e determinazione, tornando a condurre su Rai2 e Tv8. Cosa tratterà? “Al centro ci saranno le persone comuni, la mia è una tv attenta a questa categoria di persone, quelle con cui ho cominciato agli inizi della carriera e che mi sono mancate di più quando è iniziata la pandemia. È proprio perché non c’erano più che ho deciso di prendermi una pausa”. La conduttrice non vede l’ora di cominciare e questa sera, mercoledì 22 giugno, comincia col romantico e inedito dating show “Chi vuole sposare mia mamma?”. Uno show di emozioni e sentimenti, che anticiperà il programma Help, in onda sulla Rai a partire da fine luglio.

Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo/ "Ecco come mi ha conquistata..."

Caterina Balivo torna in tv: “Adesso chiudo un cerchio”

Emozioni e sentimenti nel nuovo programma di Caterina Balivo, che si pone l’obiettivo di dare un aiuto concerto ad alcune mamme single, accompagnate dai loro figli, per trovare l’altra metà della mela. “Ho lasciato un programma di successo sulla rete ammiraglia della Rai. Ma avevo altre priorità, come donna, madre, moglie”, ha raccontato soddisfatta Caterina Balivo. “Non era scontato tornare in Rai dopo il mio allontanamento, ma sono felice di farlo e di ritrovare in questo programma persone con cui ho già lavorato in passato. Per me che sono sempre attenta ai segnali che dà la vita è come chiudere un cerchio”, le sue parole rilasciate in una bella intervista all’Ansa.

LEGGI ANCHE:

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera/ "Non esiste la famiglia perfetta"Sarah Balivo/ “Sono la più coccolata della famiglia, Caterina si fida dei mie gusti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA