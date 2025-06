Caterina Balivo, nel corso dell’ultima puntata de La Volta Buona, ha chiarito il recente fraintendimento con Maria Giovanna Elmi.

Lo aveva sottolineato ieri, tra l’ironia e il rammarico: “Le ultime puntate sono state le più difficili”, ed effettivamente verso il finale di stagione de La Volta Buona sono stati diversi i temi spinosi per Caterina Balivo. Non ultimo, il piccolo alterco in diretta con Maria Giovanna Elmi ospite in studio qualche giorno fa. Pomo della discordia il ‘caso’ del matrimonio annullato dalla Sacra Rota; l’annunciatrice tv, forse diversamente da quanto preannunciato agli autori, scelse di non entrare nel merito di quella questione privata alimentando una reazione stizzita della conduttrice: “Sei venuta qui per questo”.

La risposta tagliente di Caterina Balivo al dietrofront di Maria Giovanna Elmi sul tema del matrimonio annullato dalla Sacra Rota avrebbe dunque generato pareri contrariati tra addetti ai lavori e social, situazione che pare non essere sfuggita alla conduttrice de La Volta Buona. Da grande professionista – come ampiamente dimostrato anche in altre occasioni – ha dunque deciso di fare un passo indietro proprio nel corso della diretta di oggi. L’annunciatrice tv è tornata come ospite dell’ultima puntata del talk di Rai Uno e la conduttrice ha spiazzato tutti con un gesto tutt’altro che banale e scontato.

Maria Giovanna Elmi accetta le scuse di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Sono venuta da Vienna per abbracciarti!”

“Fatemi abbracciare Maria Giovanna Elmi perchè l’ultima volta sono stata poco carina con lei, lei sa anche il motivo; c’è stato un fraintendimento e quando si sbaglia bisogna chiedere scusa”. Inizia così Caterina Balivo annunciando proprio la presenza in studio di Maria Giovanna Elmi e tornando sullo screzio di qualche giorno prima. L’annunciatrice tv ovviamente ha apprezzato il gesto ed ha accettato le scuse: “Se accetto le scuse? Sono venuta direttamente da Vienna proprio per abbracciarti!”. La conduttrice de La Volta Buona, prima di passare agli argomenti del giorno, ha anche aggiunto: “Sono stata anche intelligente a leggere la critica di Aldo Grasso: ‘…Si è basata su un copione, con una donna del calibro di Maria Giovanna Elmi’. E’ effettivamente quello che ho fatto, ma in ogni caso chiedo scusa”.