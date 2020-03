Caterina Balivo/ “Ci vediamo a La vita in diretta così vi saluto”

Caterina Balivo è pronta ad entrare nelle case degli italiani collegandosi con La vita in diretta. Da oggi, lunedì 16 marzo, Vieni da me non va in onda per lasciare spazio a La vita in diretta, dedicata all’emergenza coronavirus. La conduttrice di Raiuno è rimasta a casa in attesa di poter tornare a fare compagnia al proprio pubblico. Nel suo primo lunedì a casa, la Balivo ha deciso di collegarsi con La vita in diretta da casa sua portando un saluto ai telespettatori e lanciando il messaggio di restare a casa per poter combattere il Covid-19 che ha cambiato la vita di tutti. “Ci vediamo tra un po’ su Raiuno, a La vita in diretta, così vi saluto”, annuncia la Balivo su Instagram.

Caterina Balivo in collegamento con La vita in diretta

Con una storia pubblicata su Instagram e girata mentre pranzava, una sorridente Caterina Balivo, ha annunciato la sua presenza via Skype a La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Nel breve filmato pubblicato, appare anche il marito della Balivo, Guido Maria Brera con cui la conduttrice ha confessato di non dormire da ormai dieci giorni per evitare ogni rischio di contagio avendo due figli. Caterina, dunque, lancia un messaggio importante non solo al suo pubblico, ma a tutti gli italiani esortandoli a non uscire e a restare a casa per poter tornare il prima possibile alla vita normale. In collegamento da casa sua, dunque, la Balivo è pronta a rinnovare il suo appello approfittando dei microfoni de La vita in diretta.



