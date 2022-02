Caterina Balivo/ Dal rapporto con Guido Maria Brera alle critiche: “Io cattiva? No…”

È Caterina Balivo la nuova ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti. La conduttrice si mette in gioco nello show del preserale di Rai 1: cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Caterina però sarà anche subito dopo a Il Cantante Mascherato, la nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci in partenza questa sera, 11 febbraio, su Rai 1. Di recente la conduttrice si è ritrovata al centro del gossip per le voci di crisi col marito Guido Maria Brera.

Ricordiamo infatti che, qualche tempo fa, ha ammesso: “Crisi? In quei momenti bisogna essere bravi a superarli. E, anche se ci sono giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto ‘basta’. Poi però ci sono i figli, c’è il loro amore infinito. Io penso che le crisi di coppia facciano bene se sono costruttive. Però deve esserci l’amore, nel mio caso c’è l’amore.”

La crisi col marito Guido Maria Brera sembra essere archiviata, intanto Caterina Balivo si è ritrovata spesso al centro di critiche per il suo modo di fare e alcune sue risposte in TV. In merito, in un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Penso di essere una persona molto leale e schietta, motivo per cui ai più potrei sembrare cattiva. Non mi piace il buonismo imperante, non le mando a dire e quindi, nella società di oggi, potrei sembrare più cattiva che buona”.

