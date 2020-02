Caterina Balivo/ “Donald Trump a Vieni da me? Ma chi lo vuole”

Caterina Balivo si lascia andare ad una battuta su Donald Trump. Schietta e sincera, la conduttrice di Vieni da me, durante l’intervista a Massimiliano Pani, non è riuscita a trattenersi di fronte al cartonato del Presidente degli Stati Uniti. Mentre il figlio di Corrado Pani e Mina si raccontava davanti ai cassetti della famosa “cassettiera”, la Balivo ha fatto notare al suo ospite la presenza, alle sue spalle, una serie di cartonati tra i quali c’è anche quello di Mina. “Io ho da Natale anche i cartonati dove c’è anche tua mamma”, dice la Balivo. “Proprio vicino a Trump?”, chiede Massimiliano Pani provocando la risata della conduttrice. La Balivo, così, per accontentare il suo ospite, decide di correre ai ripari spostando la posizione del cartonato di Mina.

CATERINA BALIVO: “MA CHI LO VUOLE TRUMP A VIENI DA ME”

Caterina Balivo intervisterebbe Donald Trump nel suo programma? La risposta arriva direttamente dalla conduttrice all’interno della puntata di Vieni da me del 26 febbraio. Dopo aver spostato il cartonato di Mina accanto a Massimiliano Pani, la conduttrice di Vieni da me dice: “non l’abbiamo fatto apposta. E’ da Natale che sono così perchè abbiamo detto che la Regina Elisabetta non verrà mai, Mina figurati, Trump ma chi lo vuole, Mario Draghi magari…”. Caterina Balivo, poi, ha continuato ad intervistare Massimiliano Pani che ha parlato anche dei genitori Corrado Pani e Mina per poi incontrare anche il giovane Matteo Faustini che, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020, sta vivendo il suo sogno musicale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA