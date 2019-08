Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera/ “Cinque anni d’amore e una promessa..”

L’estate sta per finire e presto Caterina Balivo tornerà in tv con il suo impegno quotidiano alla guida di Vieni da me, il suo programma in onda su Rai1. In questi giorni, però, la conduttrice ha pensato poco a lavoro dedicandosi molto alla famiglia e al marito Guido Maria Brera. I due hanno formato una splendida famiglia e il loro tempo libero estivo era tutto dedicato a questo nelle ultime settimane. Dalla loro vacanza in casa in montagna al mare, i due non si sono fatti mancare niente nemmeno teneri selfie e video da pubblicare nelle storie di Instagram specialmente in questi ultimi giorni. In particolare, proprio la bella Caterina Balivo ha condiviso con i suoi fan due date importanti ovvero il compleanno del marito prima e il loro quinto anniversario di matrimonio dopo tra baci e una promessa che non ha voluto svelare ma che le coppie innamorate possono capire bene.

LE DEDICHE DI CATERINA BALIVO AL MARITO GUIDO MARIA BRERA

In particolare, proprio in occasione del compleanno di Guido Maria Brera, la moglie Caterina Balivo ha scritto: “Quando abbiamo fatto questo selfie ci siamo fatti una promessa… tra qualche anno capiremo se sarà stata mantenuta. PS: sembri “nu’ guaglioncello” altro che un cinquantenne”. In queste ultime ore a questa dedica se n’è aggiunta un’altra quella per il loro quinto anniversario di matrimonio: “5 anni di noi”. Inutile dire che non sono mancati i complimenti e gli auguri da parte di tutti coloro che conoscono la coppia, dei fan della conduttrice e anche di tanti vip che sono passati dallo studio di Vieni da me e non solo. Cosa avranno fatto i due per festeggiare il loro quinto traguardo insieme?

Ecco il post di Caterina Balivo:

Visualizza questo post su Instagram 5 anni di noi ❤️ Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 30 Ago 2019 alle ore 10:02 PDT





