Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera/ “Non esiste la famiglia perfetta”

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera: nessuna crisi tra i due

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera sono più innamorati che mai. La ex conduttrice Rai e l’imprenditore e autore di “Diavoli” smentiscono clamorosamente la crisi di cui tanto si era parlato sui giornali di gossip. La coppia è felicemente sposata dal 2014 e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Guido Alberto di 9 anni e Cora di 4 anni.

Sarah Balivo/ “Sono la più coccolata della famiglia, Caterina si fida dei mie gusti”

“Crisi con Caterina Balivo? Nessuna, amo tutto di lei” ha precisato il marito della conduttrice – “amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare”. Che dire, nessuna crisi tra i due che sono più uniti che mai anche se durante il lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 aveva minato alcuni equilibri all’interno della coppia. I due sono felici e cercano di educare i rispettivi figli nel migliore dei modi. “Ai figli ho vietato i videogiochi e imposto di studiare non oltre un’ora e mezza: dopo, fanno attività all’aperto. Devono imparare a studiare in poco tempo perché la vita chiederà di saper fare tutto in fretta” – ha precisato Brera.

GUIDO MARIA BRERA/ "Federico Caffè? Non credo si sia suicidato ma…"

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera: “La pandemia ci stava dividendo”

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono felicemente sposati dal 2014. Nel 2020 però, durante il periodo della pandemia, la coppia ha vissuto un momento di difficoltà con i giornali di gossip che parlavano già di crisi tra i due. A rompere il silenzio è stata proprio la ex conduttrice Rai che ha rivelato: “non esiste la famiglia perfetta, nemmeno la mia lo è, poìche è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme, ma ci sono giorni in cui dico preferisco stare da sola. La pandemia ci stava dividendo, io volevo uscire e tornare alla vita normale e lui si era chiuso e voleva restare a casa. Certi giorni ho pensato ‘Basta, chiamo l’avvocato”, ma non l’ho fatto, è normale litigare e arrabbiarsi. Noi conduttrici, attrici e donne abbiamo un compito fondamentale oggi: dobbiamo parlarne, raccontarlo perché è inutile che metto la foto perfetta e in quel momento invece sto vivendo una crisi di coppia”.

Caterina Balivo moglie Guido Maria Brera/ "Bianca Guaccero? Perfetta a 'Detto Fatto'"

Anche Guido Maria Brera ha smentito la crisi dicendo sulla moglie: “amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore”, dice della moglie. “Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA