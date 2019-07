Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera/ “Ora che il mio amore non mi vede…”

Caterina Balivo è tornata nella sua Campania per le vacanze estive. La conduttrice sta infatti trascorrendo alcuni giorni a Capri, ma senza perdere contatto con i suoi fan. Del resto servono anche a questo i social, e infatti Caterina Balivo ha condiviso diverse foto negli ultimi giorni. L’ultimo post però è rivolto al marito Guido Maria Brera, che ha voluto prendere in giro con una battuta. «Shhhhh scattiamo che c’è il mio amore che non mi vede altrimenti comincia con il capitalismo cognitivo che impera sui social», ha scherzato la presentatrice televisiva, augurando poi buona domenica a tutti. Il marito è infatti un noto imprenditore, è infatti un finanziere e trader molto famoso nel suo ambiente, nominato qualche anno fa come il migliore d’Europa. E dunque Caterina Balivo ha voluto prenderlo in giro proprio su questo aspetto. I fan però hanno colto l’occasione per chiederle uno scatto col marito che è però molto riservato.

CATERINA BALIVO E GLI ATTACCHI DEGLI HATERS

In questi giorni, però, Caterina Balivo ha regalato ai suoi fan diversi scatti. In uno è ritratta con un cappello di paglia e mostra un sorriso rilassato, con gambe incrociate e piedi bene in vista. Tra i commenti si sono scatenati gli ammiratori della conduttrice, ma anche gli haters. Questi ultimi hanno infatti colto l’occasione per attaccarla, sostenendo che sia tra quei personaggi vip che ostentano la loro ricchezza. «Volgarità di mostrare il lusso che puoi permetterti con i soldi che ti sei guadagnata senza saper fare nulla». Purtroppo Caterina Balivo non è nuova a questi attacchi, infatti spesso sui social viene definita una «raccomandata». Non mancano neppure coloro che la ritengono sempre a caccia di pubblicità. «Poche cartucce da sparare rispetto alle vere bombe sexy tu i capezzoli in vista li hai pubblicati di proposito. Sei una poraccia». Lei per fortuna ignora i deliri degli haters.





