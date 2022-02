Caterina Balivo e la malattia del figlio Guido Alberto/ Tutta colpa dello smog

Per Caterina Balivo gli ultimi due anni non sono stati affatto facili. Tra la crisi – brillantemente superata – con il marito Guido Maria Brera, la pandemia e la malattia del figlio Guido Alberto, la famosa conduttrice ha dovuto fare i salti mortali per mantenere la barra dritta. Cercando di tenere a bada la preoccupazione per le condizioni di salute di Guido Alberto, afflitto da tempo da diversi problemi respiratori cronici.

Tutta colpa dello smog e dell’inquinamento, il figlio di Caterina Balivo non se la passa benissimo fin da quando era piccino. Era stata la stessa conduttrice a spiegare nei dettagli la situazione, motivando così la scelta di creare una Onlus inerente alla tematica. Se la malattia di Guido Alberto è spesso nei pensieri di mamma Caterina, gli ultimi giorni sono stati fortunatamente un po’ più spensierati e leggeri per la presentatrice.

Caterina Balivo in vacanza dimentica le preoccupazioni quotidiani

Questo perché in occasione del suo compleanno ha trascorso alcuni giorni in serenità montagna, ignorando la tecnologia, il telefono e lasciando a casa tutte le preoccupazioni. Lo ha fatto, naturalmente, insieme al marito, ai figli e agli amici più intimi, mettendo alle spalle le ansie quotidiane. “Ho passato uno dei compleanni più belli di sempre, uno di quelli che porterò nel cuore per tutta la vita. In mezzo al nulla, tra le montagne, circondata dall’amore delle persone che più contano per me, tra risate, cibo e vino”, ha raccontato su Instagram. “Ho voluto godere appieno di ogni momento e ho poggiato il telefono, del quale siamo sempre più schiavi e che troppo spesso ci ruba i momenti migliori“, ha poi concluso il messaggio.

