Caterina Balivo/ È tornata: “La tv non era conciliabile con la famiglia, ma ora…”

Caterina Balivo è tornata in tv come giudice de “Il cantante mascherato”, in onda il venerdì sera su Rai 1, dopo 8 mesi lontano dal piccolo schermo. Lo scorso 29 maggio la conduttrice ha infatti lasciato il suo programma pomeridiano “Vieni da me”: “In un momento, come quello, in piena pandemia, ho deciso che dovevo agire. E agire voleva dire fermarsi… La tv non era più conciliabile con la famiglia”, ha detto Caterina Balivo a Oggi. Per la conduttrice lasciare la tv è stata un’illuminazione, “una scelta d’amore”. Caterina Balivo è sposata con Guido Maria Brera, con cui ha avuto due figli: Guido Alberto (8 anni) e Cora (3 anni). Brera ha altri due figli avuti dalla prima moglie. Dopo il suo ritiro ha fatto la mamma full-time: “Sono una madre imperfetta, ma brava. Mio figlio è molto legato a me, on pensavo di essere così importante per lui. Cosa invece è un caterpillar”. In quarantena Caterina Balivo e il marito hanno vissuto separati per qualche settimana: “La castità è finita, poi siamo tornati a… dormire insieme“.

Caterina Balivo torna in tv: prenderà il posto di Mara Venier?

Caterina Balivo è entusiasta che il suo ritorno in tv sia avvenuto in un pigiama condotto da Milly Carlucci: “Ero la sua valletta nella Casa dei sogni, vent’anni fa: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetrici, e che Milly sia di nuovo la mia madrina”, ha confessato a Oggi. A marzo poi sarà impegnata con una serie di podcast, ma quando le è stato chiesto se è stata cercata da Mediaset o La7, la conduttrice ha risposto in modo molto diplomatico: “Sto imparando a giocare a scacchi, perché devo bilanciare con un po’ di strategia i miei eccessi di sincerità”. Su una sua possibile candidate come sostituta di Mara Venier al timone di “Domenica In”, ha detto: “Zia Mara non la lasceranno andare via con questi ascolti! Ci sono tante persone giovani in video che sono antiche e dovrebbero stare a casa. Lei è moderna, funziona, si diverte: resterà!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA