A pochi giorni dalla finale di Sanremo 2025 si parla ancora di musica a La Volta Buona di Caterina Balivo; in ballo la partecipazione di Olly all’Eurovision Song Contest 2025 dato che il cantautore non ha ancora sciolto le riserve a proposito della sua partecipazione. Nel frattempo, proprio la conduttrice ha introdotto un tema che la agita non poco: tra le canzoni già note per la kermesse canora spicca ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash in rappresentanza dell’Estonia proprio all’Eurovision 2025.

Furiosa è dire poco, Caterina Balivo non ha nascosto il suo disappunto il testo di ‘Espresso Macchiato’ che prossimamente ascolteremo all’Eurovision 2025 e che porta la firma di Tommy Cash, cantante che rappresenterà l’Estonia durante la prossima kermesse europea. “Sono davvero molto arrabbiata, avete letto il testo? Prende in giro gli italiani!”.

Caterina Balivo contro la canzone dell’Estonia all’Eurovision 2025: focus sulle frasi ‘incriminate’ a La Volta Buona

Ci pensa poi Luca Dondoni – tra gli ospiti di oggi nello studio de La Volta Buona – a leggere alcune parti del testo di ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash, prossimamente in gara per l’Estonia all’Eurovision 2025. “La vita è come gli spaghetti”, e ancora: “Il mio amore è un espresso macchiato”, fino alla frase che più ha fatto infuriare Caterina Balivo: “Io ho molti soldi e questo è il motivo per cui sudo come un mafioso”. Su questa parte la conduttrice non ci sta ed ha palesato tutto il suo disappunto: “Va bene tutto, va bene il caffè, ma la frase sui mafiosi no! Questa per me è una canzone che ci prende in giro!”. A quanto pare non è del tutto chiaro, stando anche all’opinione dei presenti nel salotto di Rai Uno, che sia realmente una stoccata alla cultura nostrana; certo è che con buone probabilità le discussioni sulla canzone si accenderanno ulteriormente quando l’Eurovision 2025 sarà ancora più vicino.