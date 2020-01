Caterina Balivo, gaffe sui nani: Brontolo o Dotto?/ “Meno male che mio figlio…”

Caterina Balivo sbaglia il nome di uno dei sette nani e il popolo di Twitter a cui non sfugge assolutamente nulla non perde l’occasione per farlo notare in diretta alla conduttrice. Tutto è accaduto durante la puntata di Vieni da me del 15 gennaio. Durante l’intervista alla cassettiera di Neri Marcorè, la Balivo, ricordando la trasmissione L’ottavo nano in cui Neri Marcorè interpretava alcuni dei personaggi più famosi come Alberto Angela con cui è poi nata un’amicizia, nel nominare i vari sette nani, ha confuso Brontolo con Dotto. Un piccolo errore che, però, il popolo di Twitter non ha ignorato al punto che la conduttrice di Vieni da me si è corretta in diretta punzecchiando anche Neri Marcorè, reo di non averla corretta. “Caterina non è Brontolo ma Dotto”, “Quello con gli occhiali è Dotto non Brontolo, Caterina ignorantella”, cinguettano alcuni utenti.

CATERINA BALIVO SBAGLIA IL NOME DI UNO DEI SETTE NANI: “MENO MALE CHE MIO FIGLIO E’ A SCUOLA”

I tweet degli utenti che hanno corretto in diretta Caterina Balivo hanno spinto la conduttrice di Vieni da me a correre subito ai ripari. “Dai piani altissimi di Twitter dicono che questo (si riferisce ai pupazzi in gomma dei sette nani ndr) non è Brontolo, ma è Dotto e tu, Neri Marcorè non mi hai corretto”, dice la Balivo trattenendo a stento una risata. “Io neanche li vedo questi”, replica l’attore. “Qui bisogna stare attenti, meno male che mio figlio è a scuola e non ha visto questa figura di mamma”, aggiunge poi la Balivo mostrando il vero Brontolo. Una piccola gaffe della Balivo che strappa il sorriso anche a Neri Marcorè che tenta poi di coinvolgerla nell’elencare i nomi di tutti i sette nani, ma la conduttrice lo dissuade cambiando così argomento e continuando l’intervista.

Quello con gli occhiali è Dotto non Brontolo, Caterina ignorantella #vienidame — Rossella 2esse2elle (@RossellaSenesi) January 15, 2020

Caterina non è brontolo ma dotto #vienidame — Assunta (@Assunta66117447) January 15, 2020





