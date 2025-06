Caterina Balivo: “Abito da sposa comprato su internet? Ecco quanto l’ho pagato…”

Una puntata breve ma intensa quella di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo; protagonista anche la conduttrice che si è divertita con gli ospiti in studio nel parlare di matrimonio, abiti da sposa e tutto ciò che riguarda il grande passo. Tra i presenti anche Giovanni Ciacci che vanta un rapporto molto stretto con la conduttrice, al punto da essere a conoscenza di alcuni dettagli che forse lei avrebbe preferito tenere per sé. In più di un’occasione lo stylist ha infatti cercato di tirare in ballo tra gli argomenti proprio le scelte di Caterina Balivo in relazione alle nozze con quest’ultima che, a più riprese, ha presto sviato.

“Parliamo di matrimoni sfavillanti e non di quello di Caterina Balivo che invece si è sposata senza clamore!”, incalza così Giovanni Ciacci la conduttrice de La Volta Buona che prima elude e poi ammette: “La verità è che non volevo nessuno!”. Arriva poi la rivelazione dello stylist che è in realtà un modo per complimentarsi con l’amica: “Si spendono tanti soldi per l’abito da sposa e, voglio dire, Caterina Balivo è stata la prima ad acquistare il vestito su internet! Se non sbaglio, lo ha pagato 180 euro!”. Lei ammette, anzi, rincara: “E’ vero, ma non l’ho pagato 180! 30 euro, forse, erano per la spedizione…”.

Un siparietto divertente quello tra Caterina Balivo e Giovanni Ciacci che però, ad un certo punto, ha preso una piega forse poco piacevole per la conduttrice. Da buona partenopea, ha spesso rivendicato il suo essere scaramantica; non poteva dunque non far presente al collega la scelta di accostare la sua foto a quella di Lady Diana e Grace di Monaco. La Balivo non poteva non far caso al tragico destino che le accomuna: la morte in un terribile incidente stradale. “Mi hai accostato a 2 principesse morte in un incidente però!” – ha tuonato, in tono semi-serio, la conduttrice – “Lo sai che sono scaramantica”. Tentando di cambiare argomento ha poi chiosato: “Adesso voglio cambiare argomento perchè questo pensiero che ho fatto mi ha molto scossa…”.