Caterina Balivo: “ho una ciste sul collo del piede”/ “Forse dovrò toglierla, ma va..”

Pubblicità

Caterina Balivo, prima di recarsi in Rai per condurre una nuova puntata di Vieni da me che, oggi, ha avuto tra gli ospiti anche Achille Lauro, su Intagram, attraverso una serie di storie, ha comunicato di essersi dovuta sottoporre ad un’ecografia al piede. Un esame necessario per la conduttrice che, prima dell’emergenza coronavirus aveva notato di avere qualcosa di duro sul collo del piede. Dopo aver aspettato il tempo necessario, questa mattina, la Balivo è uscita di casa poco dopo le otto per recarsi in ospedale e sottoporsi all’ecografia. “Prima del coronavirus ho sentito sul collo del piede qualcosa di duro. Che cos’era? Lo scoprirò stamani con un’ecografia”, ha fatto sapere la Balivo che ha poi pubblicato anche una foto raccontando di aver dovuto superare una serie di misure di sicurezza prima di fare l’ecografia.

Pubblicità

CATERINA BALIVO: “HO UNA CISTE SUL COLLO DEL PIEDE CHE FORSE DOVRO’ TOGLIERE, MA VA TUTTO BENE”

Caterina Balivo non nasconde di essere rimasta sconvolta dalla procedura che ha dovuto seguire prima di sottoporsi all’ecografia. “L’ingresso è stato traumatico – ha scritto la conduttrice su Instagram condividendo una foto del momento – mascherina, guanti, igenizzazione mani, misurazione della febbre e saturazione. Poi le sedute distanziate con i divieti di seduta tra una postazione e l’altra. Partire così la mattina non ha prezzo“. La conduttrice, poi, prima di tornare a casa, ha rassicurato tutti i suoi fans svelando l’esito dell’ecografia. “Ecografia fatta, c’è una ciste sul collo del piede che forse dovrò togliere o forse andrà via da sola in estate, ma comunque va tutto bene”, ha fatto sapere la conduttrice.

Caterina Balivo svela di essersi dovuta sottoporre ad accertamenti medici per un problema al piede #vienidame pic.twitter.com/iL8TEiEq1D — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 19, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA