CATERINA BALIVO/ Il debutto da giudice avviene tra le polemiche (Cantante Mascherato)

Milly Carlucci ha accolto con un tweet l’ingresso di Caterina Balivo tra i giudici de Il Cantante Mascherato, il talent game show da lei condotto in onda a partire da oggi, per quattro venerdì di seguito, in prima serata su Rai1. Questo il testo del messaggio, visibile sul suo account personale e anche su quello del programma, @IlCantanteRai1, dov’è stato prontamente ricondiviso. “Benvenuta @caterinabalivo nella famiglia de #ilcantantemascherato: ma i tuoi bambini che ne dicono delle nostre maschere? Aspettiamo la tua risposta”. La risposta arriva il giorno stesso, 26 gennaio: “Milly, sì che l’ho visto, l’ho visto proprio con i miei bambini!”, informa Caterina in un video amatoriale, girato forse direttamente a casa sua. In cui specifica: “Ti dico subito: Guido Alberto è impazzito per il Lupo. Ha detto: ‘Mamma, devi tifare per lui, è il mio animale preferito…! Chi ci sarà sotto?’. Quando poi ha visto la Tigre ha detto: ‘Mamma, anche per la Tigre!’”. Reazione diversa da parte della sua secondogenita: “Cora invece si è intenerita con l’Orsetto, le è piaciuto tantissimo. E poi ha detto: ‘Mamma, anch’io mi voglio vestire come… come la Farfalla!’”. Ma qual è la maschera che lei personalmente preferisce? Be’, è presto detto: “Sono molto curiosa, molto curiosa di sapere di più della Giraffa, un po’ perché è tra i miei animali preferiti, un po’ perché forse ho già capito chi è…”.

Caterina Balivo: botta e risposta piccato con un follower su Twitter

Tralasciando il clima di leggerezza che si è venuto a creare sullo spazio ufficiale de Il Cantante Mascherato, dando una breve scorsa agli ultimi tweet pubblicati sul profilo a lei intestato, apprendiamo che l’ingresso di Caterina Balivo all’interno della trasmissione non è stato accolto con favore da parte di tutti. O almeno, non tutti credono alla versione secondo cui sarebbe stata lei a voler abbandonare la conduzione di Vieni da me per darsi a esperienze televisive più disimpegnate e leggere come quella in oggetto. “Sono contenta di tornare su Rai1, dove tutto è partito nel 1999. Ero la valletta di Milly nel 2000. Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta. Adesso dico sì al Cantante Mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire”. Risposta polemica da parte di un follower: “Sì, sì, una sua scelta, come no”. Al che, lei ha replicato: “Eh sì tesoro mio, davvero solo mia”. A quel punto, l’utente le ha fatto notare che – dal suo punto di vista – se Vieni da me fosse stato un programma di successo, di sicuro non lo avrebbero chiuso: “E come mai ti è stato tolto? Una conduttrice che decide di lasciare un programma che va bene? Mica siamo così stupidi. Non mi risulta che i programmi di successo vengono fatti fuori dal palinsesto”. Purtroppo, alla fine, Caterina si è lasciata andare a un’espressione quantomai infelice in cui ha attaccato il suo detrattore sul piano personale. E che non ha fatto altro che alimentare ulteriormente il dibattito, non in modo costruttivo – si capisce – ma precisamente il contrario.



