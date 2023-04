Caterina Balivo in lacrime sui social: cosa è successo?/ “Una notte amara…”

Caterina Balivo commenta affranta il risultato negativo del Napoli: “Ora pensiamo allo scudetto!”

Il calcio è coltivato da buona parte dei tifosi italiani e non come una sorta di culto pagano, al punto da sfociare nella disperazione quando i risultati non coincidono con le ambizioni. Spesso sono anche i personaggi noti ad unirsi tanto ai festeggiamenti quanto al dissenso; quest’ultimo caso ha chiamato in causa nelle ultime ore Caterina Balivo, amata conduttrice e tifosissima del Napoli.

Per gli uomini di Spalletti l’ultimo scontro è sfociato in un dramma sportivo; il sogno remuntada del Napoli contro il Milan – con la semifinale di Champions League in palio – non si è concretizzata. A dimostrarsi affranta insieme alla moltitudine di tifosi azzurri è stata anche Caterina Balivo; la conduttrice militante in La7 è crollata in un pianto di sconforto durante un intervento social. “Notte, però un’amara notte. Grazie ragazzi, vi vogliamo bene!“. Queste le poche parole della beniamina della televisione che, seppur triste per il risultato della squadra del cuore, ringrazia i giocatori per le emozioni regalate.

Caterina Balivo, dalla breve analisi sul Napoli alla promessa scudetto: “Faccio la pizza in piazza!”

Il sonno per Caterina Balivo non è sembrato arrivare, complice forse l’amarezza per la bruciante sconfitta del Napoli contro il Milan nel doppio confronto di Champions League. A dimostrarlo è il suo secondo intervento social, anche se questa volta senza lacrime: “Che dispiacere questa uscita dalla Champions! Dopo il primo quarto d’ora iniziale speravo in qualcosa di più…“. Scrive così la conduttrice su Twitter, a suo dire tradita dai primi minuti di forte spinta degli uomini di Spalletti che oggettivamente hanno a più riprese dimostrato una gran voglia di ribaltare le sorti in gioco.

Dopo l’amarezza per i primi minuti di fuoco e fiamme ostentati dal Napoli – a dispetto della disfatta finale contro il Milan – Caterina Balivo si lascia andare ad una pseudo disamina tecnico-tattica sui demeriti della squadra. “Meret reattivo, Kvara meno, Osi troppo tardi; ora pensiamo allo scudetto!”. Proprio quest’ultimo traguardo è stato al centro di una promessa fatta qualche ora prima nel programma Da noi… A ruota libera: “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza!”











