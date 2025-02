I cantanti in gara a Sanremo 2025 passano per La Volta Buona di Caterina Balivo; il salotto di Rai Uno ha oggi accolto brevi considerazioni da parte dei big che domani calcheranno il palco dell’Ariston e forse, rispetto ad altri, si è sbottonata più del previsto Noemi. Tra le più quotate in vista della kermesse, ha innanzitutto parlato di come l’outfit sia diventato funzionale alla resa artistica; ad attirare l’attenzione è stata però una domanda piuttosto ‘spigolosa’ di Caterina Balivo a proposito del duetto con Tony Effe a Sanremo 2025.

“Sono contenta di duettare con Tony Effe a Sanremo 2025: siamo una coppia atipica ma la musica è un terreno di incontro anche se rappresentiamo due tipi di musica diversi”. Queste le parole di Noemi in collegamento con La Volta Buona che ha poi aggiunto: “E’ davvero un bravo ragazzo, poi cantare una canzone di Califano per due romani come noi…”.

Noemi ‘difende’ Tony Effe a La Volta Buona in vista di Sanremo 2025: “Non credo sia giusto censurare…”

Caterina Balivo – sempre a La Volta Buona – ha voluto approfondire ulteriormente il tema del duetto tra Noemi e Tony Effe a Sanremo 2025 incalzando la cantante con una domanda piuttosto mirata. “Tu sei paladina delle donne però hai scelto di cantare con lui che è criticato per le sue canzoni che qualcuno definisce sessiste, ci ha pensato?”. Altrettanto schietta anche la replica della cantante: “Assolutamente sì ma credo che certe dinamiche vanno affrontate, certi tavoli la musica ha il dovere di aprili per dare a persone diverse l’occasione di incontrarsi. Non credo sia giusto censurare, è bello intavolare delle discussioni; è importante parlare anche di ciò che non capiamo”. Noemi ha poi chiosato: “Lui poi affronta questo Sanremo con una canzone molto bella e che gli dona una luce diversa; di determinati argomenti bisogna parlare altrimenti ‘tutto il resto è noia’!”.