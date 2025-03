La musica al centro dell’attenzione oggi a La Volta Buona e, per l’occasione, non poteva mancare Valerio Scanu tra le presenze più consolidate nell’ultimo periodo nel salotto di Caterina Balivo. Dopo aver disquisito a proposito di autotune e Sanremo 2025, il cantante è stato protagonista di un simpatico siparietto con la conduttrice e con riferimento al marito dell’artista, Luigi Calcara.

Il siparietto tra Valerio Scanu e Caterina Balivo è stato propiziato da una clip che racconta l’amore a Sanremo; in particolare una scena di qualche edizione fa con Anna Tatangelo che stupì il pubblico dell’Ariston con una dichiarazione d’amore plateale per Gigi D’Alessio – ai tempi suo compagno – “Gigi, ti amo”. Scherzando su quest’ultima scena, interviene proprio Valerio Scanu: “A questo punto approfitto e lo dico anche io, Gigi, ti amo. Anzi, ti amo Luigi!”. La dichiarazione d’amore di Valerio Scanu per suo marito Luigi Calcara offre su un piatto d’argento a Caterina Balivo una domanda incalzante ma con tono ovviamente ironico: “Ma questa dichiarazione la stai facendo perchè per caso avete litigato?”. Immediata la risposta del cantante, quasi sibillina ma con fare scherzoso: “Ma no, solo che ieri sono tornato tardi perchè ballo… Mi ha fatto trovare la cena pronta, poi ogni tanto mi scrive: ‘B&B’. Sai com’è, la vita matrimoniale…”.

Ultimato il siparietto a tinte rosa, Caterina Balivo ha interpellato Valerio Scanu anche a proposito del rapporto con Donatella Rettore dopo i piccoli screzi ad ‘Ora o mai più’. “…Quella sua critica è stata tutto un insieme di luoghi comuni che mi riguardavano, messi lì giusto per massacrarmi a prescindere. Poi ci siamo incontrati qualche giorno dopo, mi ha guardato, mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Mi dispiace per quello che è successo, ti avrei voluto con me’”. Il cantante ha anche aggiunto: “Da lì il rapporto è migliorato… Non mi sarebbe dispiaciuto averla come coach, avremmo potuto fare cose stravaganti”.