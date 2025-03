La figlia di Caterina Balivo è bellissima e, ogni giorno che passa, sta diventando sempre di più la sua fotocopia. Ecco qualche suo scatto.

La famosa conduttrice Rai ha fatto parlare di sé ultimamente per il suo stipendio stellare. Dopo diversi anni di assenza dalla casa Rai, è infatti tornata più in forma che mai e ha firmato nuovamente un contratto di tutto rispetto con l’azienda pubblica. Le indiscrezioni dicono che la Balivo, per la sua conduzione de La Volta Buona, stia percependo una cifra che si aggira intorno ai 250.000 euro, che la renderebbero uno dei volti più retribuiti della rete pubblica. Questa non è affatto la prima volta in cui la Rai decida di investire delle cifre importanti su di lei, dato che per il talk show Vieni da Me – che aveva presentato qualche anno fa – aveva guadagnato una grossa cifra, considerando che la rete aveva stanziato circa 3 milioni di euro l’anno per l’organizzazione del prodotto televisivo.

Oltre alla sua attività lavorativa, la conduttrice tiene molto anche alla sua sfera privata. Oggi è infatti una moglie e mamma molto felice, e ad essere al centro dell’attenzione è ultimamente sua figlia Cora, che continua a crescere giorno dopo giorno e che sta letteralmente diventando la sua fotocopia.

Chi è la figlia di Caterina Balivo che è identica a lei

La conduttrice Rai ha sempre saputo come conquistare i cuori dei telespettatori, e lo ha fatto con quella personalità che l’ha contraddistinta sin dal primo momento in cui ha messo piede nel mondo dello spettacolo. Del resto, quando i riflettori si spengono e il sipario si chiude, Caterina diventa una mamma amorevole che non può fare a meno di supportare i suoi figli. La Balivo ha infatti avuto i due bambini Guido Alberto e Cora dalla relazione – che è oggi più forte che mai – con il dirigente finanziario Guido Maria Brera. A proposito della sua secondogenita, si può dire che è molto legata alla mamma e che è apparsa spesso sui profili social della conduttrice.

La piccola ha oggi 8 anni e sembra essere diventata la sua fotocopia, tanto che molti fan hanno notato sin da subito una netta somiglianza tra le due. Dopo la maternità, la Balivo non si è mai sottratta al suo lavoro in tv ma anche al suo dovere di mamma, tanto che riesce sempre ad alternare la vita privata con quella lavorativa, diventando un chiaro esempio per le future generazioni ma anche per i suoi figli, che sono legatissimi al famoso volto Rai. Nel corso di un’intervista rilasciata per un programma di Rai 2, lei stessa ha detto: “Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata”.

Caterina Balivo e la storia d’amore con Guido: chi è il marito

La conduttrice de La Volta Buona è sempre più innamorata del suo Guido, tanto che negli anni ha costruito con lui un rapporto fatto di stima, rispetto e tanto amore. Originario di Roma e nato nel 1969, Brera si è trasferito ad un certo punto sull’Argentario e ha svelato di aver trascorso un’adolescenza molto solitaria a causa del suo carattere silenzioso e introverso. Dopo aver conseguito la laurea a Roma, ha quindi iniziato a lavorare nella Fineco, uno dei più grandi hedge fund d’Europa, avvicinandosi quindi sempre di più al mondo della finanza.

Quando aveva 28 anni, si è invece trasferito a Londra e – l’anno successivo – è diventato co-fondatore del Gruppo Kairos, considerato oggi il primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Proprio qui ha avuto inizio il suo vero successo economico, che lo ha portato ad essere uno degli italiani più ricchi. Il marito della Balivo è infatti oggi un finanziere e un trader molto noto, che ha costruito negli anni un capitale di milioni di euro.