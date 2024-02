Caterina Balivo lancia una frecciata ad Emma a Sanremo 2024?/ “Testo importante che cita il telecomando”

Emma al Festival di Sanremo 2024, Caterina Balivo lancia una frecciata: “Testo impegnato”

Nella puntata di oggi de La volta buona, 2 febbraio 2024, Caterina Balivo ha concesso un ampio spazio al Festival di Sanremo 2024, il quinto condotto da Amadeus che andrà in onda tra il 6 al 10 febbraio. E tra i 30 cantanti in gara c’è anche Emma Marrone che sul palco dell’Ariston porterà il brano ‘Apnea.’ Tuttavia, commentando il testo del suo brano è sembrato proprio che Caterina Balivo ha lanciato una frecciata ad Emma per alcune frasi.

Infatti, Caterina Balivo ha punzecchiato Emma dicendo in maniera sarcastica: “‘Se avessi un telecomando non ti cambierei mai’, è una dichiarazione impegnativa no? Importante che cita telecomandi e televisione, in quest’epoca è tutto importante.” Francesco Boccia, autore di brani famosissimi tra cui Grande Amore del Volo, ha provato a difendere la cantante salentina dicendo: “È segno dei tempi, è una canzone contemporanea.”

Oggi a La volta buona Caterina Balivo ha lanciato una stoccata a Emma, più precisamente alla canzone che porterà a Sanremo 2024. Il giudizio della conduttrice di Aversa non è stato isolato, parecchi giornalisti, infatti, non hanno trovato entusiasmante la sua canzone ‘Apnea’. La giornalista di Gente Maria Elena Barnabi, solo per citare un esempio, commentando tutti i brani in gara, ha infatti ammesso: “Da Emma uno si aspetterebbe molto di più.”

Testo e frecciatine di Caterina Balivo a parte c’è molta attesa per l’ascolto di tutte le canzoni in gara e non solo del prossimo Festival condotto da Amadeus. Il brano che Emma Marrone porta al Festival di Sanremo 2024 s’intitola Apnea. E tra i favoriti alla vittoria, secondo gli scommettitori, ci sono Loredana Bertè con Pazza, Annalisa con Sinceramente e Angelina Mango con La noia, che dopo dieci anni finalmente vinca una donna la kermesse canora?

