Nel corso della puntata odierna de La Volta Buona si è concretizzato un siparietto ambiguo e particolarmente criptico tra Caterina Balivo e uno dei suoi ospiti: Marco Columbro. Si parlava di tutt’altro, ovvero di cambiamenti di vita e soprattutto di personalità del mondo dello spettacolo che, dopo anche un discreto successo, hanno poi deciso di abbracciare nuovi orizzonti professionali e non sempre per propria volontà. Incalzato dalla conduttrice, l’attore e conduttore si è lasciato andare ad una simpatica battuta che ha però alimentato una risposta particolarmente sibillina che sembra rimandare non solo al futuro de La Volta Buona ma in generale alla possibile conduzione di Caterina Balivo per la prossima stagione.

Caterina Balivo, chi è / Il legame con la Rai, l'amore per il marito Guido e i figli Guido Alberto e Cora

Tra l’altro, non è la prima volta che Caterina Balivo si lascia andare ad una battuta sibillina nel merito del suo futuro alla conduzione de La Volta Buona. Proprio il siparietto di oggi con Marco Columbro, in un momento specifico, sembra rimandare ad un commento irriverente di qualche settimana fa. “Perchè sei ancora qui?”, ha domandato ironicamente l’ospite del talk di Rai Uno. A questo punto Caterina Balivo si è lasciata andare alla battuta ‘ambigua’: “Eh, devo finire la stagione… Ora mi becco un’altra multa!”.

Caterina Balivo lascia La Volta Buona?/ La frase sibillina: “Sono in scadenza di contratto!”

Caterina Balivo e La Volta Buona ai saluti? 2 battute ‘criptiche’ a distanza di poco tempo…

Ma perchè Caterina Balivo sarebbe stata multata? La mente torna a quanto dichiarato – sempre con toni scherzosi – qualche settimana fa: “…Sta per finire, sono in scadenza di contratto”. L’interlocutore era Marco Predolin che ironizzava sulla possibilità di prendere il suo posto. Insomma, non è detto che la battuta sulla multa sia collegata proprio a tali affermazioni e, allo stesso tempo, anche la frase sibillina sul termine della stagione non mette necessariamente delle ombre sul suo futuro alla conduzione de La Volta Buona. Certo è che c’è un famoso detto che recita: ‘Tre indizi fanno una prova’, per ora siamo ancora a 2…