Il pomeriggio di Rai Uno conosce ormai da tempo una garanzia: Caterina Balivo e La Volta Buona. La conduttrice, al timone del talk pomeridiano, garantisce approfondimenti di ogni genere sul mondo dello spettacolo e non solo e con un parterre di ospiti composto da presenze fisse e volti che variano di puntata in puntata. Interviste, retroscena, momenti di spensieratezza e divertimento; il tutto impreziosito dal brio e dal carisma della conduttrice che si conferma tra i volti più amati della televisione italiana. Eppure, a dispetto del successo de La Volta Buona e soprattutto del grande lavoro di Caterina Balivo, proprio quest’ultima nella puntata di oggi si è lasciata andare ad una frase sibillina a proposito del suo futuro.

Caterina Balivo ‘spaventa’ i fan de La Volta Buona: “Sta per finire…”

Caterina Balivo lascia La Volta Buona? L’interrogativo diventa lecito dopo la battuta sibillina della conduttrice durante un siparietto con Marco Predolin. Il conduttore, incalzato dalla padrona di casa a proposito della nostalgia della tv, ha scherzato: “Certo che mi manca la tv, infatti sto aspettando di prendere il tuo posto! O magari di diventare un tuo valletto…”.

La battuta di Marco Predolin non è sfuggita a Caterina Balivo che, con il suo solito tempismo, non si è risparmiata nel replicare alimentando il dubbio sulla sua permanenza a La Volta Buona per la prossima stagione: “Guarda che sta per finire, sono in scadenza di contratto! Vedi tu che puoi fare…”. Ma davvero la conduttrice rischia di lasciare il suo talk a dispetto del successo evidente? Che sia una stoccata oppure no, nelle prossime settimane potrebbe emergere maggiore chiarezza sulla questione. Al momento, in rete non risultano indiscrezioni note su un possibile passaggio di testimone al timone del talk di RaiUno; segno di una situazione forse molto più placida e meno in discussione.