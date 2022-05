Caterina Balivo moglie Guido Maria Brera/ “Bianca Guaccero? Perfetta a ‘Detto Fatto'”

Trentaquattresima puntata stagionale di “Domenica In” e nel salotto televisivo di Mara Venier sarà di scena Guido Maria Brera, dirigente d’azienda romano ma da qualche anno conosciuto per i suoi romanzi, segnatamente il fortunato “I diavoli” da cui è stata tratta una serie tv firmata Sky. E la presenza nel programma di Rai 1 che ci accingiamo a vedere sarà anche l’occasione per il diretto interessato di parlare non solo dei prossimi impegni professionali, ma pure della moglie Caterina Balivo, la 42enne conduttrice televisiva napoletana che lo ha già reso padre due volte dei piccoli Guido Alberto nel 2012 e di Cora nel 2017.

Reduce dalla brillante esperienza sempre sulla rete ammiraglia del servizio pubblico con “Il cantante mascherato”, show di cui è stata una dei quattro giudici, oltre che su TV8 con “Name that tune – Indovina la canzone”, Caterina Balivo è stata protagonista di recente di un inatteso messaggio rivolto a una collega. Dopo dieci anni, infatti, lo scorso giovedì 5 maggio ha chiuso definitivamente i battenti su Rai 2 “Detto Fatto”, il programma targato Endemol che ha visto come ultima conduttrice al timone Bianca Guaccero che, tra l’altro, aveva ereditato questo ruolo proprio dalla 42enne moglie di Brera. E al commiato della diretta interessata che ha parlato di un impegno difficile negli ultimi tempi, a causa della pandemia prima e della guerra poi, la Balivo ha replicato con parole al miele…

CATERINA BALIVO, L’OMAGGIO A BIANCA GUACCERO: “PERFETTA PADRONA DI CASA A ‘DETTO FATTO’…”

Non solo un messaggio ma un saluto video da parte della Balivo, apparso sul ledwall tra i tanti saluti e ringraziamenti rivolti alla Guaccero. La Balivo, che nell’oramai lontano 2013 aveva tenuto a battesimo il programma, ha detto: “Questa è una squadra meravigliosa, nata dieci anni fa e io ricordo ancora le riunioni notturne e le chat che andavano a tutte le ore”. Poi, rivolta alla collega, ha aggiunto: “E tu, Bianca, hai fatto benissimo! Sono stati anni belli e tu sei stata una perfetta padrona di casa” ha detto con un intervento che, tra i vari, ha fatto commuovere la Guaccero che non è riuscita proprio a trattenere le lacrime…

Intanto, il suo debutto a “Name that tune” ha diviso il pubblico: nonostante sia stata battuta nella sfida diretta con Rocco Siffredi, la conduttrice campana ha stupito tutti nella prova del Lyp Sync Duel in cui si era lanciata nell’interpretazione di “Vogue” di Madonna, laddove invece il porno attore aveva scelto un’altra reginetta del pop, ovvero Lady Gaga con la sua “Bad romance”. Tuttavia, nella sua esibizione e co Fabio Balsamo a farle da modello, non è riuscita a vincere la sfida anche se ilo suo vistoso mini-dress bordeaux con calze a rete ha scatenato l’entusiasmo del pubblico maschile (e non solo) sui social network. Niente da fare invece col pubblico in studio che decide di premiare l’istrionismo di Siffredi.











