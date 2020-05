Caterina Balivo “Occhi di gatto hot, seno e sedere alla Kardashian”/ Gaffe in diretta

Pubblicità

Caterina Balivo torna indietro nel tempo intervistando Cristina D’Avena. La conduttrice di Vieni da me ricorda i cartoni animati che ha visto da bambina e le cui sigle sono tutte cantate da Cristina D’Avena. Tra i cartoni animati più amati ancora oggi c’è sicuramente “Occhi di gatto” che racconta la storia di tre sorelle che lavorano in un bar anche se, in realtà, formano una celebre banda specializzata nel furto di opere d’arte. Caterina Balivo manda così in onda la sigla di Occhi di gatto e, al termine del filmato, racconta di averla rivista recentemente e di essersi accorta di quanto, in realtà, quella sigla fosse hot per gli abiti che le tre sorelle indossavano. “Quella sigla è hot. Io ho rivisto il cartone animato e queste ragazzine erano tutte fasciate con il seno a punto e il sedere alto come le Kardashian“, spiega la Balivo.

CATERINA BALIVO, GAFFE IN DIRETTA SU OCCHI DI GATTO

Dopo aver seguito le avventure di Occhi di gatto quando era una bambina, Caterina Balivo ha rivisto recentemente il cartone animato e, da mamma di un bambino e di una bambina, ha svelato a Cristina D’Avena di considerare hot quella sigla. Una confessione che ha divertito la cantante che ha commentato così le parole della conduttrice Rai: “eravamo già avanti”. Una gaffe che, in breve tempo, ha fatto il giro del web scatenando l’ironia del popolo del web che, tuttavia, si sono ritrovati d’accordo con la Balivo rimpiangendo, tuttavia, la presenza dei cartoni animati come Occhi di gatto in tv.



