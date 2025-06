Caterina Balivo ricorda Alvaro Vitali a La volta buona: poi le parole di Gloria Guida sulla scomparsa dell'attore.

Caterina Balivo apre la puntata de La volta buona del 25 giugno 2025 con un ricordo di Alvaro Vitali, morto a 78 anni a Roma nella giornata di ieri 24 giugno. Proprio nello studio del programma di Raiuno, aveva rilasciato un’intervista Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali spiegando che l’attore avrebbe voluto lasciare l’ospedale. Tra Stefania Corona e Alvaro Vitali il matrimonio era finito e, in diretta, la Balivo spiega che la Corona è sempre stata vicina a Vitali e che se avesse saputo il triste epilogo non sarebbe mai intervenuta in trasmissione.

“Ieri, a 75 anni, ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva. La moglie, Stefania Corona, ieri era qui da noi e ci aveva raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale e lei non aveva mai smesso di restargli vicino. Naturalmente, quello che è successo ieri era inimmaginabile altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui. Mandiamo un abbraccio a lei e a tutta la famiglia”, le parole della Balivo.

Gloria Guida ricorda Caterina Balivo

Dopo un filmato riassuntino della carriera di Alvaro Vitali, Caterina Balivo ha poi lasciato la parola a Gloria Guida che, in collegamento telefonico, ha voluto ricordare il collega con cui ha lavorato in tantissimi film. “Io ho avuto la fortuna di lavorare con Alvaro in tanti film insieme ai grandi nomi dell’epoca e ho dei ricordi molto piacevoli di una persona che lavorava ma si divertiva”, dice l’attrice.

“Sono un po’ arrabbiata perché ci si ricorda di Alvaro adesso che non c’è più mentre quando urlava che voleva lavorare e soffriva per la mancanza di proposte nessuno se lo filava. Adesso non c’è più e tutti era un genio, era simpatico. Perché questa ipocrisia in questo mondo che, purtroppo, fa parte della mia vita? E’ così per tanti attori che non meriterebbero di stare a casa ma di lavorare“, conclude la Guida.

