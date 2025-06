Caterina Balivo sfiora la tragedia a La volta buona: stuzzicadenti sul divano, urla in studio e battuta piccante in diretta. Cos'è successo.

Caterina Balivo è stata protagonista di una parentesi esilarante da mercoledì 18 giugno 2025 durante La volta buona. Il talk show di Rai 1 ci ha regalato una gaffe incredibile, anzi, meglio definirlo come un incidente sfiorato per la conduttrice che stava per pungersi il Lato B con un bel po’ di stuzzicadenti. Inutile dire che il video ha fatto subito il giro del web diventando virale soprattutto per la reazione choc della Balivo a caos scampato.

Tutto è successo dopo la consueta conversazione con gli ospiti. Si stava parlando di dieta estiva e di cosa è meglio mangiare in questo periodo di caldo. Successivamente, Caterina Balivo ha provato a sedersi sul divano arancione per continuare con il dibattito ma subito si è trovata a scattare indietro dopo le parole degli ospiti che le hanno evitato un incidente bello è buono. Inizialmente la conduttrice non ha capito cos’è successo ma appena si è accorta che dietro aveva un vassoio pieno di stuzzicadenti ha capito di aver scampato un bel grattacapo al fondoschiena.

Caterina Balivo choc a La volta buona: “Uno, solo uno mi è entrato”

Come al solito, però, Caterina Balivo ha cercato di ironizzare per tranquillizzare tutti. “Uno, solo uno mi è entrato“, ha detto di fronte agli ospiti mentre il pubblico ha applaudito, contento che abbia evitato il peggio. A far particolarmente scalpore sono state le risate del pubblico e degli ospiti che non si sono trattenuti nel vedere la super gaffe della conduttrice.

