Caterina Balivo è un fiume in piena nel corso della puntata odierna de La Volta Buona: tra le lacrime, ricorda le critiche del passato.

La maternità è un tema delicato e particolare, soprattutto se osservato dal punto di vista delle donne di spettacolo; l’esposizione mediatica può diventare un’arma – ingiustamente – a doppio taglio e lo dimostra lo sfogo di Caterina Balivo nel corso della puntata odierna de La Volta Buona. Da un lato c’è la gioia della condivisione, anche senza lasciare il proprio amato lavoro pur coltivando il nuovo ruolo materno; dall’altro c’è chi non trova nulla di meglio che dispensare consigli velenosi e critiche che possono far male.

Caterina Balivo stava per annunciare l’ingresso di Clizia Incorvaia, protagonista sui social anche con la complicità dei suoi figli; sempre in maniera naturale e mai con ostentazione. Nella clip introduttiva c’è anche la conduttrice de La Volta Buona che ricorda quando, dopo la seconda gravidanza, decise di tornare in tv poco dopo il parto ma senza nulla togliere alla nuova vita messa al mondo. La situazione generò purtroppo copiose critiche ai suoi danni e, rivedendo quelle immagini, non è riuscita a trattenere un duro sfogo oltre che le lacrime.

“Fui massacrata dalle critiche perchè molte donne mi dicevano: ‘perchè sei tornata in televisione, devi stare a casa ad accudire tua figlia’…”, inizia così lo sfogo di Caterina Balivo tra le lacrime – oggi a La Volta Buona – ricordando quei momenti difficili dove ingiustamente venne attaccata. “Ancora oggi mi commuovo perchè quelle critiche fanno male, anche a distanza di tempo; ogni donna decide cosa fare, con il proprio corpo e con la propria figlia!”. Un messaggio pregevole quello della conduttrice oltre che necessario; ai tempi odierni, è sempre più importante rinnovare tali messaggi e sensibilizzare su quanto la brutalità dei social possa colpire in maniera dolorosa, soprattutto quando si tratta di temi personali e delicati.