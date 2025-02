Grazia Sambruna: “Io e Francesco Gabbani siamo sposati, ma lui non lo sa!”

La puntata odierna de La Volta Buona non poteva che aprirsi dedicando ampio spazio alla vigilia di Sanremo 2025 con diversi ospiti in studio pronti a disquisire su quello che sarà lo spettacolo sul palco dell’Ariston. Tra i presenti anche la giornalista Grazia Sambruna, spesso irriverente e mai banale quando si tratta di lasciarsi andare in giudizi e pareri. Passando in rassegna i big in gara è stata incalzata da Caterina Balivo a proposito della sua ‘passione’ per Francesco Gabbani e la giornalista non ha certo perso l’occasione per ironizzare. “Ci siamo fidanzati, ovviamente solo nella mia testa, nel 2016 quando ha vinto con ‘Amen’. Poi nel 2017 quando ha vinto con ‘Occidentalis Karma’ ci siamo sposati! Ovviamente lui non sa niente…”.

Partecipa alla simpatica gag di Grazia Sambruna anche Valerio Scanu che, con fare scherzoso, rincara: “Non tutti sanno che lei ha anche un amante ma non possiamo dire chi è…”. Ci prova Caterina Balivo che irrompe nella discussione: “Ma lo sappiamo, è Massimo Ranieri”. Ed è proprio a questo punto che la conduttrice de La Volta Buona evoca un ‘caso’ del passato: il ‘Mark Caltagirone gate’.

Caterina Balivo ‘evoca’ Pamela Prati e il ‘caso’ Mark Caltagirone a La Volta Buona

Tutti ricorderanno la querelle con protagonista Pamela Prati e il ‘fantomatico’ Mark Caltagirone e tutto ciò che riguardò quella vicenda particolarmente controversa. Senza entrare nel merito della questione ed entrando nel merito del simpatico assist di Grazia Sambruna, Caterina Balivo si è lasciata andare ad una esternazione dal sapore di frecciatina: “Vabbè abbiamo capito, lei è un po’ come il caso di Mar Caltagirone: è tutto nella sua testa!”. Mai banale la conduttrice quando si tratta di irriverenza e chissà che l’eco della citazione non rimbalzi tra social alimentando repliche e contro-repliche.