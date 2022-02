Caterina Balivo/ “Puoi non aver figli ma senza amore vita è triste! Nessuna cicogna…”

Caterina Balivo è stata oggi ospite di Da noi a ruota libera, su Rai1. Ha da poco compiuto 42 anni: “E’ stato probabilmente il compleanno più bello della mia vita, un po’ mi commuove questa cosa”, ha svelato, svelando l’ansia di non aver nessuno degli invitati a casa. Quest’anno però è stato per lei bellissimo: “Mi è sembrato in quel giorno dimenticare gli ultimi anni e tornare alla normalità, per poi svegliarti con la guerra a 2000 chilometri di distanza, ed allora è meglio viversi le emozioni”.

A Guido Alberto, nonostante i 9 anni, ha spiegato la guerra: “Lui era molto preoccupato e mi ha chiesto dove andremo a vivere. Io non nascondo nulla ma lui è molto preoccupato”, ha spiegato Caterina. Ai bambini, oggi, secondo Caterina è inutile nascondere la realtà perché vanno su internet e conoscono la verità.

Caterina Balivo ha spiegato di non avere molto spirito di osservazione: “o avrei evitato tante sole nella vita!”. Parlando de Il Cantante Mascherato, ha spiegato la gag di due settimane fa con la telefonata di Cristiano Malgioglio: “Per me è lui! Non era nulla di organizzato, è lui! Massimo Lopez? No, non era lui”. Di lei Milly Carlucci ha detto che ha una arguzia speciale: “Le sue grandi qualità da investigatrice? Ha un quadernetto pieno di appunti dove ci sono tutti i suoi segreti perché durante la settimana raccoglie indizi e aiuti anche dai vicini di casa, poi si basa su una rete di spionaggio pazzesca”, ha scherzato, prima di definirla simpaticissima, arguta e molto forte.

Parlando d’amore ha detto: “Certo che ci credo, senza che noia la vita. Puoi anche non avere figli ma senza l’amore la vita è tristissima!”. Per farlo funzionare, “non devi pretendere nulla se non il rispetto, se non c’è un calcio e ritorni a casa di mamma, ma devi avere anche tanta pazienza”, ha aggiunto. Tra le persone che in tv le è rimasta più nel cuore, Caterina fa il nome di Piero Angela ma non solo: “Venne all’ultima puntata del primo anno, quando poi se n’è andata Carla Fracci. Mi piacque molto Pippo Baudo, Renzo Arbore…”. Con la gente ha ammesso di avere un bel rapporto e diretto. Anche col cellulare ha un ottimo rapporto: “Lo amo”, ha ammesso. Cigna in arrivo? “No, mio marito non vuole, ma le cose possono succedere”.



