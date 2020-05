Caterina Balivo: “quella volta in bagno c’era la sua foto”/ Poi sul marito Guido…

Pubblicità

Caterina Balivo, nella puntata di Vieni da me, si è lasciata andare raccontando un aneddoto che ha spiazzato i telespettatori di Raiuno. Dopo aver salutato Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni, Caterina Balivo ha notato, alle spalle delle sue ospiti, la foto gigante del marito della Stefanenko Luca Sabbioni ricordando, così, un episodio del passato. “Una volta sono entrata in un bagno di una casa e c’era un murales con la faccia del proprietario di questa casa”, ha raccontato la Balivo. “Quindi ho lavato le mani e sono uscita“, ha aggiunto la Balivo lasciando intendere di non essere più riuscita ad utilizzare il bagno. Nel corso della puntata, poi, la Balivo ha dimostrato ancora una volta di essere molto gelosa del marito Guido Maria Brera



CATERINA BALIVO GELOSA DEL MARITO GUIDO BRERA: “ALLE TUE AMICHE…”

Nel corso della sua intervista a Vieni da me, Gigi Marzullo ha ammesso che del proprio aspetto fisico cambierebbe qualcosa tirando in ballo Guido Maria Brera, il marito della Balivo. “Cosa cambierei di me? Insomma se fossi stato più carino sarei stato più felice. Io non sono bello, ad esempio non sono come tuo marito che è bellissimo… Gli amici mi dicono che tu sei bellissima, alcune amiche mi dicono che tuo marito è un bell’uomo”, ha dichiarato Marzullo. La Balivo, così, ha subito tirato fuori la sua gelosia. “Dì alle tue amiche di stare buone e chiudere gli occhi!”. L’ultima parola a Gigi: “La supplenza al fatto estetico è stata la tenacia che io ho. Per gioco, ho sempre detto: non sono bello, quindi cerco di essere interessante”, ha concluso la conduttrice.





