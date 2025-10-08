Caterina Balivo si è resa protagonista di un vero e proprio sfogo a La Volta Buona sul tema dell’educazione alimentare.

Il tema della corretta alimentazione, al netto di accorgimenti come diete e simili, torna ad essere il tema centrale nella puntata odierna de La Volta Buona. Colpisce la storia di Alessandro, un ragazzo che è riuscito a perdere oltre 300 kg quando ormai tutto sembrava perduto. Lui stesso ha confessato come, ad un certo punto, fosse arrivato al punto di andarsene per non arrecare altre sofferenze ai suoi affetti. La sua storia ha ovviamente sollecitato il dibattito in studio e in particolare un vero e proprio sfogo da parte di Caterina Balivo che in maniera piuttosto netta ha incalzato il professore Giorgio Calabrese.

Ad alimentare lo sfogo di Caterina Balivo è stata in particolare una riflessione calzante di Elena Santarelli sul tema dell’educazione alimentare che può sfociare in circostanze simili a quelle di Alessandro, ospite oggi a La Volta Buona. “Diciamo anche che non c’è un’educazione alimentare anche per i bambini più piccoli”. Coglie l’assist la conduttrice del talk: “Noi che siamo degli anni ottanta siamo cresciute senza un’educazione alimentare”. Il medico e nutrizionista Giorgio Calabrese ha dunque tentato di dare il suo punto di vista sottolineando gli interventi per legiferare sul tema; le leggi, però, non erano per Caterina Balivo il focus del problema. “Sì adesso la legge, da qui a farla però ci siamo noi mamme che non siamo state abituate. Ora ci siamo documentate; se avessi fatto le cose che faceva mia madre, a oggi i miei figli non starebbero bene”.

Caterina Balivo incalza il prof. Giorgio Calabrese a La Volta Buona: “Questa cosa dobbiamo dirla!”

Caterina Balivo si è sentita in dovere di segnalare un problema generale e condivisibile nelle case degli italiani, una mancanza in termini di educazione alimentare che per l’appunto può sfociare in circostanze ancor più difficili da gestire. “C’è stata la pubblicità sempre invasiva, è una cosa che va detta! E’ stato demolito tutto ciò che è fatto in casa”. Il professore Giorgio Calabrese ha poi tentato di rettificare sottolineando una migliore gestione nelle scuole ma presto è stato nuovamente interrotto da Caterina Balivo: “Professore, non ci stiamo capendo! Non siamo abituati ad avere una corretta alimentazione; puoi anche mangiare bene a scuola ma se a casa non c’è una formazione sul saper cucinare…”.