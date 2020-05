Caterina Balivo, scoperta choc a Vieni da me/ Giuseppe: “un infarto a 42 anni…”

Pubblicità

Caterina Balivo, come in ogni puntata di Vieni da me, anche in quella del 18 maggio, ha dato spazio al gioco telefonico durante il quale i partecipanti provano ad indovinare il proprietario di una casa cedendo il montepremi vinto in beneficienza. Nel corso della telefonata con Giuseppe, Caterina Balivo resta letteralmente senza parole quando il 42enne siciliano, rispondendo a quella che sembra una domanda normale della conduttrice, racconta di essersi salvato dopo aver avuto un infarto nonostante la sua giovane età. “Ciao Giuseppe, come sta andando?”, chiede la conduttrice di Vieni da me. “Abbastanza bene. Anch’io ho avuto un problema di salute, abbastanza grave, ma non legato al coronavirus. Adesso sto meglio, però”, racconta il partecipante al gioco telefonico.

Pubblicità

CATERINA BALIVO SPIAZZATA DAL RACCONTO DI GIUSEPPE: “HO AVUTO UN INFARTO, MA ORA STO BENE”

Il racconto di Giuseppe continua. L’uomo, infatti, svela i dettagli del suo problema di salute. “Ho avuto un bell’infartino a 42 anni. Non ho mai fumato in vita mia, quindi dovuto probabilmente ad altre problematiche. Ora è tutto risolto, qualche pillolina in più, ma il resto è risolto“, racconta Giuseppe. “Ma come te ne sei accorto? Chi ti ha salvato?”, chiede ancora la conduttrice. “Il solito bruciore al petto che ho sentito la mattina alle otto, una sensazione di nausea strana. Poi ho avuto la tempestività di andare subito al pronto soccorso e sono stato preso in tempo. Mi hanno fatto l’angioplastica ed è andata“, racconta ancora il 42enne siciliano. Un racconto che spiazza letteralmente la conduttrice che, inizialmente resta senza parole e poi ringrazia Giuseppe per averle raccontato un pezzo così importante della sua vita. “Grazie Giuseppe e buon tutto davvero”, dice poi Caterina Balivo salutando il suo telespettatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA