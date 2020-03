Caterina Balivo separata dal marito per Coronavirus/ “Non dormo con lui da 10 giorni”

Caterina Balivo ospite della puntata speciale di Italia Si di Marco Liorni in onda su Rai1 ha raccontato come sta vivendo con la sua famiglia l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La conduttrice di “Vieni da me”, in collegamento via Skype, ha rivelato: “non dormo con mio marito da 10 giorni”. Felicemente sposata con Guido Maria Brera, la conduttrice napoletana si è lasciata scappare una indiscrezione sulla sua vita di coppia. Una decisione importante e giusta quella della Balivo che, col diffondersi del virus Covid 19 che continua a far tremare l’Italia e il resto del mondo, ha preferito mantenere le distanze anche dal marito. Una scelta condivisa anche dalla stessa Rita Dalla Chiesa che ha sottolineato: “una scelta difficile, ma da apprezzare”. Nessuna crisi matrimoniale o altro, le cose tra Caterina e il marito Guido Maria Brera procedono a gonfie vele, ma semplicemente la conduttrice ha voluto adottare una regola ancora più sicura per salvaguardare la salute di tutta la sua famiglia e in particolare dei figli.

Caterina Balivo al marito Guido “Amore mi è scappata”

“Amore non ti vergognare ma mi è scappata” ha detto Caterina Balivo al marito che non è apparso affatto infastidito dalla rivelazione della moglie. Anzi, Guido Maria Brera, dirigente d’azienda e scrittore italiano è intervenuto anche lui a Italia Si di Marco Liorni per commentare lo scenario economico ai tempi del Coronavirus. La Balivo ha poi raccontato come procede la sua quarantena condividendo e motivando il perchè di questa sua scelta di non dormire col marito: “non dormo con mio marito da 10 giorni. Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani”. Intanto da lunedì prossimo Caterina Balivo non andrà più in onda con il suo talk “Vieni da me” per scelta della Rai. L’ultima puntata del programma è stata trasmessa venerdì 13 marzo 2o20 come annunciato dalla stessa padrona di casa: “oggi vi terremo compagnia per l’ultimo pomeriggio (per ora!) Mi mancherete ma per fortuna ci sono i social! Sono stati emozionanti ma anche difficili questi ultimi 10 giorni. Voi che mi seguite lo sapete, non aggiungo altro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA