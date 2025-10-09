Caterina Balivo, incalzata da Oscar Farinetti, ha confermato come qualcosa abbia suscitato il suo dissenso nel corso della diretta de La Volta Buona.

La parte conclusiva de La Volta Buona è stata impreziosita dalla presenza di Oscar Farinetti, ospite per raccontarsi sotto numerosi aspetti e in particolare per il suo nuovo libro: ‘La regola del silenzio’. Il dirigente, imprenditore e autore si è raccontato tra vita privata e professione: “Mia moglie Graziella? E’ una donna intelligente, sono stato fortunato”. Senza dimenticare un simpatico aneddoto sui nipoti: “Mi chiamano ‘il marito della nonna’… Io sto sempre in giro, non ho mai smesso di lavorare, mi vedono di meno. Lei ha più tempo di farsi conoscere dai nipoti, io meno”. Ben presto però la scena è stata tutta per un siparietto tra il ‘criptico’ e l’ambiguo con protagonista la conduttrice: Caterina Balivo.

Tutto è partito da un discorso sull’attesa; Oscar Farinetti ha ricordato il compianto Tonino Guerra con il quale ha collaborato per diverso tempo e che amava particolarmente aspettare. “Una volta mi ha aspettato per 2 ore, mi disse: ‘Quanto è stato bello!’…”. Ricollegandosi a tale aneddoto ha poi affermato con tono scherzoso: “Anche io oggi ho dovuto aspettare mezz’ora, ma ho ascoltato tante cose interessanti”. Ma non è tutto, l’imprenditore e autore ha confessato – incalzando Caterina Balivo – di aver notato una peculiarità della conduttrice: “Ho approfittato per osservarti e conoscerti meglio, mi sono accorto che più volte non sei d’accordo con ciò che si dice ma non devi darlo a vedere; quindi sorridi o fai una battuta. Ogni tanto ti arrabbi…”.

La Volta Buona, Caterina Balivo ammette: “Oggi su quel divano…”

Si conferma lungimirante sotto ogni punto di vista Oscar Farinetti dato che, dopo quanto asserito a La Volta Buona, Caterina Balivo ha spiazzato tutto confermando le impressioni. La sua reazione è stata prima divertita, una risata sincera alla quale è seguita una schietta confessione da parte della conduttrice. “Sì, ci hai preso, prima sul quel divano mi sono arrabbiata tante volte!”. Ma cosa avrà indispettito Caterina Balivo? Buona parte della puntata è stata dedicata al tema della chirurgia estetica, al netto delle possibili ripercussioni con i racconti personali di alcuni volti del mondo dello spettacolo. Un argomento che come sempre divide e forse è stato proprio in quel frangente che qualcosa ha suscitato il fastidio, abilmente celato – tranne che a Oscar Farinetti – di Caterina Balivo