Momento ‘amarcord’ a La Volta Buona parlando di chirurgia estetica; Caterina Balivo invita Francesca Cipriani – in collegamento – forse in molti lungo il corso dell’intervista avranno ricordato il siparietto dello scorso anno quando la conduttrice incalzò l’ospite pensando che stesse fingendo di piangere: “Ma stai facendo finta”. ‘Gelata’ Francesca Cipriani tentò di giustificare la sua commozione anche in assenza di lacrime e, con l’ospitata di oggi, la memoria di Caterina Balivo è tornata a quel momento per certi versi iconico e che in breve tempo – e con picchi ancora oggi – ha spopolato in rete diventato letteralmente virale.

“Aspettate un attimo perchè devo regolare un conto con Francesca Cipriani…”, queste le parole di Caterina Balivo e immediatamente è stato chiaro che la conduttrice de La Volta Buona volesse ripercorrere proprio quel siparietto di qualche mese prima. “Ti ricordi di quando pensavo che stessi fingendo di piangere? Ho avuto un’uscita infelice e quel video è diventato virale…”.

Caterina Balivo ‘pace fatta’ con Francesca Cipriani a La Volta Buona: “Non ci sono rimasta male…”

Dopo aver assaporato la clip di quel momento di imbarazzo con protagoniste Francesca Cipriani e Caterina Balivo, la conduttrice ha confessato: “Pensavo davvero stessi fingendo, non ti uscivano le lacrime…”. Interviene Raffaella Fico che con lei ha condiviso gli esordi a La Pupa e il Secchione: “Devo spezzare una lancia in favore di Francesca Cipriani, lei è davvero molto emotiva e ha questa caratteristica di emozionarsi senza che poi escano le lacrime”. L’amica conferma la versione ma Giovanni Terzi, anche lui ospite a La Volta Buona, non trattiene un commento ironico: “Anche io rido senza ridere…”. Insomma, pace fatta tra le due ma a quanto pare non era nemmeno necessario stando alle parole di Francesca Cipriani: “Avevo capito cosa volessi dire, era una battuta, assolutamente non me la sono presa!”.