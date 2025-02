A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2025 lo studio de La Volta Buona ha oggi analizzato il tema più scottante del momento ovvero le rivelazioni sui dissidi coniugali tra Fedez e Chiara Ferragni. Il mondo del gossip si interroga e indaga e, nel frattempo, ognuno sembra farsi una propria opinione anche con pareri piuttosto forti. A prendere la parola nello studio di Caterina Balivo è Giovanni Ciacci che, senza filtri, offre il suo pensiero sui ‘Ferragnez’. “Ci hanno propinato per anni la famiglia perfetta, questo ci hanno fatto credere…”.

Quasi furibonda Caterina Balivo appena dopo le parole di Giovanni Ciacci a La Volta Buona contro Fedez e Chiara Ferragni. La conduttrice, come tra l’altro già fatto in altre occasioni, continua a fare scudo e difende l’ex coppia dalle critiche che sovente gli vengono rivolte. “No ragazzi, vedere un matrimonio finito con due figli è normale che ti faccia piangere, e dai!”. Una reazione quasi stizzita da Caterina Balivo che poi rincara: “Nessuno vi ha detto di seguirli, potevate non farlo, siete voi che gli siete andati dietro. Sono fatti loro!”.

Malattia Giovanni Ciacci: "Fuori da tv perché sieropositivo"/ "Dopo GF attacchi di panico e brutti pensieri"

Interviene nella discussione su Chiara Ferragni e Fedez anche Luca Dondoni – in collegamento con La Volta Buona – il giornalista ha sposato totalmente la tesi di Caterina Balivo. “Dire propinato è una contraddizione; siete voi che vi sentite ingabbiati nei social… Pensare di essere parte della loro famiglia è sbagliato, sono cose loro. Dire ‘ci hanno propinato’, mica ti hanno messo il coltello alla gola”. Non ci sta Giovanni Ciacci che a quel punto argomenta: “E’ sempre stato un continuo, un continuo mostrare i bambini. Tu poi c’eri a Verona quando sono andato a chiedere scusa a Fedez quando durante il covid fecero la cosa degli Uffizi e mi disse: ‘Non accetto le scuse, con te non ci parlo e manda via le telecamere’, si mise a piangere come un bambino e non mi fece fare l’intervista”. Ancora ‘focosa’ la replica di Caterina Balivo: “Ma ci sta che tu chiedi scusa e altrettanto che lui non voglia fare l’intervista!”