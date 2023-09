Caterina Balivo torna in tv: “Daremo spazio ad attualità e cronaca bianca”/ “Ci sarà un’atmosfera familiare”

Caterina Balivo pronta al ritorno in tv: “Faccia a faccia con personaggi noti”

Caterina Balivo, dopo un lungo stop televisivo, torna in onda con La volta buona, che andrà a sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che non sarebbe in linea con la nuova editoriale. La conduttrice, ai microfoni de Il Messaggero, ha raccontato in cosa consiste il suo nuovo salotto.

“Faccia a faccia con personaggi noti (il primo è Tullio Solenghi, ndr) e persone comuni che racconteranno storie vere, compresa la loro volta buona. Con un divano a ferro di cavallo cercheremo di ricreare un’atmosfera familiare. Daremo spazio all’attualità, alla cronaca bianca, allamusica dal vivo e alle fiction. Ci sarà anche un giovane esperto di social. E poi Umberto Broccoli, Enzo Miccio… ” afferma Balivo che non è preoccupata di possibili ritorsioni politiche per il suo programma: “No. Perché c’è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o quell’area e una conduttrice come me. Io non sono frutto di una scelta politica, io vengo da quasi vent’anni di tv del pomeriggio e non sto per condurre Ballando con le stelle, che non è il mio mondo. Diciamo che io sono in quota Caterina“.

Caterina Balivo: “Tre anni lontana dalla Rai mi sono serviti”

La conduttrice si è descritta fumantina, poco diplomatica e stro*za: “Sì. Ma sono migliorata. Tre anni

lontana dalla Rai mi sono serviti” ammette ai microfoni de Il Messaggero. E ancora: “Adesso, per esempio, con il

programma tante cose ancora non sono al massimo. In passato sarei stata una furia, ora sono tranquilla. Comunque vada, andremo in onda“.

Il motivo di tale cambiamento sono “esperienze diverse dal solito che mi hanno fatto crescere. Ho registrato un podcast, Ricomincio dal no (per Chora Media, società di suo marito guidata dal giornalista Mario Calabresi, ndr), anche

se all’inizio lavorare solo con la voce è stata una sofferenza. Ma Calabresi ha insistito, e ha fatto bene: sono molto soddisfatta di quello che ho realizzato” afferma Balivo.

