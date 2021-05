Caterina Balivo/ “Tv? Mi sono sempre sudata ogni cosa, ho faticato e sgomitato”

Caterina Balivo torna in ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. La conduttrice napoletana, dopo essere stata giurata della seconda edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, è pronta a nuove avventure televisive e parlando proprio della sua carriera e dei suoi esordi ha rilasciato una lunghissima intervista. Dalle pagine de Il Tempo, infatti, la conduttrice ha confessato: “non ho vissuto la favola dell’agente che ti nota per strada. Mi sono sempre sudata ogni cosa, ho faticato, ho sgomitato e mi sono imposta. Ma se avessi avuto un carattere remissivo oggi sarei lo stesso qui?”.

Non solo, la Balivo parlando della sua partecipazione a Miss Italia ha parlato anche di come i genitori non l’abbiamo incoraggiata più di tanto: “non mi hanno né supportata né osteggiata. A Miss Italia mia madre mi accompagnò solo alla tappa nazionale, per il resto ho fatto da sola elemosinando passaggi per tornare a casa”.

Nonostante tutto però Caterina Balivo da Miss Italia ha fatto il salto di qualità diventando uno dei volti più amati della tv di Stato Non solo, recentemente è stata nominata anche madrina dell’oceano; un titolo che ha ricevuto con grandissimo orgoglio: “grazie alla biodiversità del mare oggi siamo in grado di trovare cure contro il cancro ecco perché è importante prendersene cura. E da qui nasce il desiderio di mettermi in gioco per questa importantissima causa”. Quando si parla della Balivo è impossibile non menzionare anche il marito: Guido Maria Brera, scrittore e imprenditore con cui è sposata da diversi anni. Proprio sul marito, la conduttrice ha raccontato: “mio marito si è offeso perché ho detto di lui che è un uomo in carriera e così mi spiega perché lui non lo è”. Una definizione che non è piaciuta affatto all’autore de I Diavoli ha sottolineato: “io andrei in campeggio perché papà non è un marito in carriera, come quelli che devono andare alle cene e stringere mani… noi stiamo a fare gli eremiti come fa a dire mamma che ha un marito in carriera?”.

Infine la conduttrice sulla maternità ha rivelato: “mai avrei pensato di diventare mamma di due biondoni! Stamattina ho abbracciato forte mio marito, per ringraziarlo di avermi reso madre di due figli così diversi tra loro e lui ha ringraziato me per averlo fatto arrivare a quota 4”.



