Caterina Balivo, Vieni da Me/ “Dieta mima digiuno conclusa, ora ciambellone!”

Caterina Balivo torna oggi in onda alla conduzione di Vieni da Me dopo le prove dei giorni scorsi. L’estate è finita anche per Rai1 che da oggi ha rimesso in moto i suoi programmi televisivi e che oggi pomeriggio avrà modo di intrattenere il suo pubblico con Caterina Balivo che in questi giorni è tornata protagonista anche sui social per mostrare il suo studio, anche durante le prove, dicendosi elettrizzata all’idea di tornare in onda al pomeriggio. Nei giorni scorsi la conduttrice è finita nel mirino per via della sua decisione di seguire una dieta mima digiuno che per la Balivo in realtà è solo una dieta antitumorale che ha deciso di seguire per resettare il suo organismo dopo i lussi delle vacanze. Lei lo ha precisato quando le polemiche l’hanno travolta dopo aver mostrato le sue bustine di cibo sui social: “Ci tengo a precisare che questa è una dieta preventiva anti tumorale, non serve per dimagrire. Lo so che sono magra, non devo dimagrire, non è che sono impazzita”.

Un’ulteriore risposta di Caterina Balivo è arrivata poi sui social nelle ultime ore quando la bella conduttrice, annunciando il suo ritorno in tv oggi pomeriggio, ha voluto mostrare anche il suo “ritorno” alla vita e al cibo con la sua grande colazione di questa mattina al grido di: “Ecco il ciambellone”. A quanto pare la sua dieta aveva davvero poco a che fare con la linea, ma qual è il messaggio che è passato in questi giorni? Sicuramente le polemiche non sono mancate ma forse anche questo va bene quando si torna in onda dopo tre mesi di stop. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio nel nuovo pomeriggio di Rai1. Intanto lei scrive: “Accadeva un anno fa ed oggi alle 14:00 su Rai 1 ci saranno ancora più emozioni, ancora più storie e spero ancora voi che dovrete mandarmi tutte le vostre energie positive per la nuova stagione di @vienidamerai”.

