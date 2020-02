Caterina Balivo/ “Vivevo a casa di un’80enne che aveva l’amante. E ogni domenica…”

Caterina Balivo, conduttrice di “Vieni da Me”, trasmissione in onda quotidianamente su Rai Uno, ha ospitato in studio Sofia e Gina, due coinquiline milanesi. La particolarità di questa convivenza? Sofia è una studentessa fuori sede di 22 anni, Gina è una pensionata 73enne. Una storia che ha catalizzato l’attenzione del pubblico presente nello studio di Caterina Balivo e anche sui social network, dove il pubblico ha prodotto valanghe di tweet in merito a tale argomento. A conquistare il popolo dei social è stata Gina, con la sua filosofia dirompente: “Perché ho scelto di condividere l’abitazione con Sofia? Perché ci credo, perché la condivisione può portare qualcosa a ognuno di noi. Se si condividesse molto di più, forse non saremmo a questi livelli”. A sorprendere tutti, tuttavia, è stata la padrona di casa, Caterina Balivo, la quale ha rivelato di aver vissuto un’esperienza analoga a cavallo del 2002 e del 2003, dunque all’inizio del nuovo Millennio. “In quegli anni – ha dichiarato la presentatrice – risiedevo a Roma presso l’abitazione di una signora di quasi ottant’anni e ho un ricordo davvero particolare di quel periodo, poiché quella donna aveva un amante da quasi trent’anni, che ogni domenica mattina veniva a trovarla a casa, a fare colazione con lei. Poi, però, alle 11.30 doveva scappare per tornare dalla moglie. Io mi sono sempre fatta i fatti miei, lei mi diceva: ‘La domenica mattina o dormi o esci’”.

