Caterina Bernal “Flirt estivo di Ignazio Moser”/ “Cecilia Rodriguez lo ha scoperto..”

Finalmente ha un volto e un nome il presunto flirt estivo che avrebbe messo fine alla relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Proprio quando si parlava di un possibile riavvicinamento tra i due, ecco spuntare una lunga intervista del settimanale Chi a Caterina Bernal, la sexy chef argentina che si trovava in vacanza nello stesso posto di Ignazio Moser che una sera, in un locale, ha avuto modo di conoscere e frequentare. In realtà, almeno secondo quanto spiega Caterina Bernal al settimanale Chi, sembra che i due si siano incontrati in un locale. Lui era seduto al tavolo con un’altra ma ha avuto modo di notare lei e ha chiesto di conoscerla fino a che non ha ottenuto il suo profilo Instagram e, poi, l’ha contattata in privato per avere il suo numero. La bella chef parla di un corteggiamento serrato ma, soprattutto, del fatto che Ignazio Moser si è presentato come single.

CATERINA BERNAL, CHI E’ LA RAGAZZA TRA IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ?

I due si sono dati appuntamento in Spagna, dove lui doveva andare per lavoro, ma l’incontro non c’è mai stato perché intanto in Italia è scoppiata la bomba del gossip e della rottura con Cecilia Rodriguez e lei è stata presa di mira e offesa sui social ignara di tutto. Un’amica comune (sua e di Cecilia) avrebbe poi chiesto delucidazioni su quanto è successo: “Quando Cecilia ha scoperto tutto, Ignacio (così lo chiama lei) mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto a Madrid. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito. Non aggiungo altro che è meglio. Però capita: si chiamano flirt estivi, no?”. Alla fine lei stessa conferma che tra loro non c’è stato niente di fisico, cosa farà Cecilia a questo punto?



