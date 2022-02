Caterina Caselli: chi è, la carriera e i successi/ “Mia madre non voleva che cantassi”

Chi è Caterina Caselli?

Caterina Caselli, la sua vita, la sua carriera e i successi nel film – documentario “Una vita, 100 vite” trasmesso in prima serata su Rai3. La cantante e produttrice discografica, intervistata da IoDonna, ha parlato così del film: “ero terrorizzata all’idea di ripercorrere il passato, però adesso sono contenta. Ho dedicato il film a mio padre, mia madre e mio cugino, don Rino, per 40 anni parroco del Duomo di Modena: un punto di riferimento importante, rigoroso e al tempo stesso giocoso. Quando venne ordinato sacerdote, sotto l’abito talare indossò la maglia rosa di una mia vittoria al Cantagiro!”. Non solo, la Caselli ha raccontato come questo film dedicato alla sua vita sia stato anche terapeutico da un certo punto di vista: “mi sento sollevata. E poi mi piaceva che i miei tre nipoti conoscessero la mia storia, da quando – bambina – non riuscivo a star ferma se sentivo la radio e in classe mi prendevano in giro: Poverina, deve cantare”.

A sorpresa la cantante ha rivelato: “mia madre non voleva che cantassi e così, finita la scuola dell’obbligo, ho trovato un posto da segretaria per pagarmi le lezioni del maestro Callegari. Quando il solista della sua orchestra partì per il servizio di leva, feci di tutto perché mi scegliesse. Sapevo che mancava il bassista: mi misi pure a studiare il basso”.

Caterina Caselli: il grande successo con “Nessuno mi può giudicare”

Classe 1946, Caterina Caselli è nata il 10 aprile a Modena. Giovanissima comincia a farsi conoscere nel mondo della musica. A soli 17 anni è in gara al Festival delle Voci Nuove di Castrocaro dove conosce Gigliola Cinquetti. La sua grande occasione arriva qualche anno dopo: è il 1966 quando la Caselli riceve la canzone “Nessuno mi può giudicare” rifiutata da Adriano Celentano. Con il brano partecipa in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in coppia con Gene Pitney. Non vince, ma il suo brano diventa una hit ancora oggi tra le più amate dal pubblico del Festival (e non solo).

Non solo cantante, ma anche attrice di musicariello. La musica resta però il suo grande amore: nel 1968 torna a Sanremo con il brano “Insieme a te non ci sto più”, un altro grande successo. La sua vita cambia quando incontra l’uomo della sua vita: Pietro Sugar, titolare dell’omonima casa discografica. Inizia così a dedicarsi anche alla produzione di nuovi talenti tra cui ricordiamo: Gerardina Trovato, Andrea Bocelli, Elisa e i Negramaro.



