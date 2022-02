Caterina Caselli, i talenti scoperti/ Da Elisa ai Negramaro fino ad Andrea Bocelli

I talenti scoperti da Caterina Caselli sono davvero tanti: da Gerardina Trovato ad Elisa, dai Negramaro fino ad Andrea Bocelli. Una lista davvero lunga e variegata quella degli artisti scoperti e lanciati dalla Sugar di Caterina Caselli. Tra questi anche Malika Ayane, Giuni Russo e tanti altri. Da cantante a discografica è stata un passaggio quasi automatico come ha raccontato la Caselli: “passo alla discografia per lavorare sulle tendenze musicali trascurate dalle grandi ditte perché musica troppo sperimentale. Ma erano progetti che non andavano forte dal punto di vista del fatturato e invece con Pierangelo Bertoli tiro su tutto. Nessuno lo voleva in tv perché non si poteva far vedere carrozzina. Fu un grande successo”.

Non solo tra i talenti lanciati c’è anche quello di Adriano Celentano come ha raccontato la Caselli: “voleva sempre molto. Così lui chiamò mio suocero: “La RCA non mi dà quello che voglio lei mi può dare quello che voglio?”. Firmammo Adriano. Fu il boom di ‘Prisencolinensinainciusol’, pezzo pubblicato su 45 giri nel 1972”.

Caterina Caselli tutti i talenti lanciati nel mondo della musica: da Paolo Conte ad Andrea Bocelli

La lista dei talenti lanciati da Caterina Caselli è davvero lunghissima. Tra questi c’è anche Paolo Conte: “l’ho voluto fortemente perché per me è sempre dato un poeta. Fu un corteggiamento durato due anni”. Come dimenticare poi il talento di Andrea Bocelli: “ricordo anche l’exploit di Andrea Bocelli con “Il mare calmo della sera” a Sanremo e la standing ovation. Poi arriva una cassetta di due autori produttori di Mestre, un bolero accennato, una canzone stupenda. Andrea non era convinto perché non esplodeva: era “Con te partirò” che poi scoppia in tutta Europa dalla Germania alla Francia, arrivando anche in America”.

Nella scuderia di Caterina Caselli poi è la volta di altri due talenti: Elisa e i Negramaro. La cantante e produttrice è convinta però di una cosa: “i ragazzi hanno vite più complicate di quelle della mia generazione: escono 60mila proposte al giorno nel mondo, 6mila solo in Italia, affermarsi è davvero complicato. Le difficoltà che hanno oggi i ragazzi è che vivono sempre connessi in mezzo a grandi solitudini. La musica pop è bella perché racconta la vita che vivi e la musica ha quel linguaggio: la verità. Secondo me non serve avere una grande voce, ma serve unicità”.



