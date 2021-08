Caterina Caselli/ “Mio marito Piero ha cambiato la mia vita. Il successo? Ansia”

Quello di Caterina Caselli è stato un successo inaspettato, travolgente. Quando sul palco del Festival di Sanremo presentò la sua ‘Nessuno mi può giudicare’, canzone che doveva essere di Adriano Celentano ma che lui rifiutò, nessuno si sarebbe aspettato che quella sarebbe stata la grande rivelazione di quell’anno e che le avrebbe dato tanta notorietà. Eppure per la Caselli non fu facile: “Il successo comporta delle rinunce, sempre.” ha ammesso in un’intervista rilasciata a Vanity Fair li scorso anno. “Io ho avuto tanto dal successo, e devo riconoscerlo, però, quello che in un certo senso mi ha segnato erano le serate in giro in macchina per l’Italia – una sera a Cosenza quella dopo a Milano. Nonostante fossi giovane e avessi tanta energia, sentivo lo stress, l’ansia”, ha raccontato la cantante.

Caterina Caselli, l’incontro con Piero e l’addio al palco

Ha dunque iniziato a maturare in Caterina Caselli la decisione di lasciare il mondo della musica. “A spingermi a fare questa scelta è stato quello che ci è mancato.” ha ammesso la celebre artista, che in quegli anni trò anche l’amore. “Spesso e volentieri dopo i concerti, dopo le serate, mi ritrovavo da sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come gli altri. Mi è mancato molto anche non poter studiare. Poi però è accaduta una cosa molto importante che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero, mio marito”. Un amore tanto travolgente che la Caselli aveva solo 24 anni quando decise di sposarlo. Lasciato il palco, Caterina non ha però lasciato la musica ma è rimasta dietro le quinte, puntando e investendo su nuovi artisti, scelta della quale ha ammesso di non essersi mai pentita.

